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İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencileri Filistin'e destek verdi - Son Dakika
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İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencileri Filistin'e destek verdi

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencileri, Beyaz Önlük Giyme Töreni'nde Filistin kefiyesi takarak Gazze halkıyla dayanışma mesajı verdi.

İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencileri Filistin\'e destek verdi
16.12.2023 - 14:33,
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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencileri için düzenlenen Beyaz Önlük Giyme Töreni'nde sahneye Filistin kefiyesiyle çıkan öğrenciler, Gazze halkı ile dayanışma mesajı verdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1930'da Cerrahpaşa Hastanesi'ni ziyareti münasebetiyle "Cerrahpaşa Atatürk Günü" olarak kabul edilen 14 Aralık'ta, fakültenin birinci sınıf öğrencileri için Beyaz Önlük Giyme Töreni gerçekleştirildi.

İstanbul Üniversitesi Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda düzenlenen törene, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencileri ve aileleri katıldı. Törende, İÜC Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Sait Gönen birer konuşma yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından beyaz önlüklerini giymek üzere sahneye boyunlarına taktıkları Filistin kefiyesi ile çıkan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencileri, İsrail'in saldırılarının hedefindeki Gazze halkı ile dayanışma içinde olduklarına dair mesaj verdi.

Törenle beyaz önlüklerini giyen öğrenciler, hekimliğe ilk adımlarını attı.

Kaynak: AA
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