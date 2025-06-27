İÜC'de Elektrikli ve Otonom Araçlar Tartışıldı - Son Dakika
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İÜC'de Elektrikli ve Otonom Araçlar Tartışıldı

27.06.2025 16:38
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YÖK'ün Bilim Kafe etkinliği, İÜC'de elektrikli ve otonom araçların avantaj ve dezavantajlarını ele aldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilim İletişimi Ofisince koordine edilen ve 81 ilde bilim iletişiminin ilk etkinliği olan "Bilim Kafe" kapsamında İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa'da (İÜC) "elektrikli ve otonom araçlar" ele alındı.

Avcılar Yerleşkesi'nde bulunan Mühendislik Fakültesi'nde düzenlenen programa katılan İÜC Teknoloji Takımları Koordinatörü Prof. Dr. Yasin Özçelep, fosil yakıtların çevreye verdiği zararın gündemde olduğunu söyledi.

Bunların alternatiflerini oluşturmak için elektrikli-hidrojenli taşıtlar ile sürücülerin ortadan kaldırıldığı otonom araçların gündemde olduğunu dile getiren Özçelep, "Elektrikli araçların avantajlarına baktığımız zaman, ilk başta çevreci olmaları aklımıza geliyor. Ama tabii ki dezavantajımız da var. Aracı şarj ettiğimiz elektriği de yine doğal gaz, kömür gibi kaynaklardan karşılıyorsak çok da çevreci olmayacaktır. Menzil sorunları da var biliyorsunuz. Bunun yanında otonom araçlara geçtiğimiz zaman, bunun hukuki düzenlemeleri de henüz tam olarak ayarlanmış değil." diye konuştu.

"Petrolden kurtarırken bu sefer lityuma bağlı olabiliriz"

Prof. Dr. Özçelep, otonom araç kaza yaptığında ne olacağı konusunun henüz bir soru işareti oluşturduğunu belirterek, "Bunları da dikkate alarak çalışmalarımıza devam etmemiz gerekir. 'Petrolü dışarıdan alıyoruz, bundan kurtulalım' diyoruz ama bütün araçları bataryaya çevirdiğimiz zaman, bu sefer lityum çok kullanılan bir kaynak. Onu da dışarıdan almamız gerekebilir. Şu anda lityum organizasyonuna baktığımız zaman, yer altında en çok Bolivya, Arjantin, Şili gibi bölgelerde var. Petrolden kurtarırken bu sefer lityuma bağlı olabiliriz. Bunun da alternatiflerini bulmak zorundayız. Üniversite olarak, uzun yıllardır bu alanda teknoloji takımları olan bir üniversiteyiz. Bu konularda çalışmalara devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Programa, İÜC Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Bilgin, İÜC Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail İnci'nin yanı sıra öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Rektör Yardımcısı Bilgin ve beraberindekiler, üniversitenin bilim standını ziyaret etti.

Ziyaret sırasında heyet, dünya çapındaki Uluslararası Roket Mühendisliği Yarışması'nda (IREC) üçüncü olan takımdaki öğrencilerden bilgi aldı.

Kaynak: AA

İstanbul Üniversitesi, Etkinlikler, Cerrahpaşa, Teknoloji, Güncel, Eğitim, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel İÜC'de Elektrikli ve Otonom Araçlar Tartışıldı - Son Dakika

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