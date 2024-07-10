İYİ Parti Afyonkarahisar'da kampa giriyor

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(ANKARA) - İYİ Parti, 12 - 14 Temmuz tarihleri arasında Afyonkarahisar'da kampa girecek. İstişare kampında, yerel seçimler ve parti içi gelişmeler değerlendirilerek, partinin yeni yol haritası belirlenecek.

İYİ Parti, yeni yol haritasını belirlemek üzere 12- 14 Temmuz tarihleri arasında Afyonkarahisar'da kampa girecek. İstişare kampına, Başkanlık Divanı, GİK ve MDK üyeleri ile milletvekilleri katılacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, kampın açılış konuşmasını yapacak. Kampta, Mali İşler Başkanlığı, Teşkilat Başkanlığı, Uluslararası İlişkiler Başkanlığı, Milli Güvenlik ve Göç Politikaları Başkanlığı, Medya Tanıtım Başkanlığı sunumlar gerçekleştirecek.

"Artık meydanlara hazırlık yapıyoruz"

Kamp içeriğine ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmede bulunan İYİ Parti Hukuk-Seçim ve Parlamento İlişkileri Başkanı Hakan Şeref Olgun, "Yerel seçimlere ilişkin değerlendirme yapılacak. Herkes görüşlerini açıklayacak. Eksiklerimizi tamamlayarak, yeni yol haritamızı çizeceğiz. Artık meydanlara hazırlık yapıyoruz" dedi.

Kampa katılan İYİ Parti yetkilileri, 13 Temmuz akşamı Afyonkarahisar'da esnaf ziyareti gerçekleştirilecek. Ayrıca, Çay Belediye Başkanlığı ziyaret edilerek, Vişne ve Eber Sarısı Festivali'ne katılacaklar. Genel Başkan Dervişoğlu'nun kapanış konuşmasının ardından kamp sona erecek.