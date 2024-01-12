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İYİ Parti'nin Antalya'daki istişare kampı iptal edildi

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partinin yerel seçim çalışmaları kapsamında yapılacak olan Antalya'daki istişare kampının iptal edildiğini duyurdu. İptal kararı, şehitlerimizin anısına alınmıştır ve terörle mücadeledeki kararlılık vurgulanmıştır.

İYİ Parti\'nin Antalya\'daki istişare kampı iptal edildi
12.01.2024 - 23:54,
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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partinin yerel seçim çalışmaları kapsamında yarın ve 14 Ocak Pazar günü Antalya'da yapacağı istişare kampının iptal edildiğini bildirdi.

Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu hafta sonu Antalya'da gerçekleştireceğimiz yerel seçim istişare kampı ve aday tanıtım toplantılarımız şehitlerimiz sebebiyle Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in kararı doğrultusunda iptal edilmiştir. Kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor ve hain terör örgütüyle mücadeledeki kararlılığımızı bir kez daha vurgulamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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