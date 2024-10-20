İYİ Parti'den Reyap Hastanesi'ne Ziyaret

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(İSTANBUL) - İYİ Parti Grup Başkanvekilleri Turhan Çömez ve Buğra Kavuncu ile İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, Genel İdare Kurulu Üyesi Erol Karapınar, Yenidoğan Çetesi skandalına adı karışan Esenyurt ilçesindeki Reyap Hastanesi'nde yetkililerle görüştü. İYİ Parti heyeti, yetkililerle görüşerek yaşananlar hakkında bilgi aldı. Görüşme sonrası açıklama yapan Çömez, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu istifaya çağırdı.

İYİ Parti heyeti İstanbul'da bebek ölümlerine neden olan Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen Özel Reyap Hastanesi'ni denetledi.

Hastanede yetkililerle görüşen Turhan Çömez yaptığı basın açıklamasında özelleştirme ile rant kapısının açıldığını vurguladı. Çömez şunları söyledi:

"Sağlıkta bir rant kapısı açıldığı için, özelleştirme anlayışıyla bir mantık geliştirdikleri için çok korkunç tablolar yaşanıyor. Devlet diyor ki 'Benim hastanelerim yetersiz. Ben bu çocuklara bakamam, alın ne yaparsanız yapın. Alıyor İngiliz ve Yahudi tefeciden borcu, getirip burada özel hastanelere boca ediyor. Bu rantı gören kesimler ise sevk edilen çocuklarla ilgili çok vahim işlemler yapıyor. 10 binlerce yavrumuz yoğun bakımlarda gerekli gereksiz tedaviler yapıldı bazılarının da öldüğüne tanık oluyoruz. Bir ülke için büyük bir ayıptır ve skandaldır. Bu skandalın arkasında olanların her birinin hesabını tek tek vermesi lazım. PKK'ya üye olmaktan 12 yıl ceza almış ve 5 yıl cezaevinde kalmış birisine, götürüp hastanelerin çocuklarının bulunduğu yoğun bakım ünitelerini teslim ediyorsunuz. Onlar da kurdukları çetelerle, rant düzeniyle çocukların canına kastediyorlar ve maalesef yavrularımız göz göre göre ellerimizin arasından kaybolup gidiyor.

"Sağlık Bakanı'na açık bir çağrıda bulunuyorum; senin gibi birinin bakanlık yapmasını kabul edemeyiz"

Arkasında akıl almaz bir rant var. Öte yandan bu çeteyi muhafaza eden isimlere bakıyorsunuz altında çakarlı araçlar Erdoğan'la fotoğrafları, MİT ile fotoğrafları, İçişleri Bakanı ile fotoğrafları adam çakarlı aracıyla gidip savcılığı basıyor. Savcının odasında savcıyı tehdit edebilecek hale geliyor. Devlet maalesef çetelere ve mafya düzenine teslim olmuş durumda. Katledilen bu yavruların para karşılığında canı alınan bu yavruların tek tek hesabını soracağız. Bakan Memişoğlu'nun süreci gizli takip ettiğine yönelik açıklamasına tepki gösteren Çömez, Senin vazifen gizli takip etmek mi ey bakan? Niye bu hastaneyi denetlemedin. Niye 19 hastaneyi denetlemedin. İnsanlar can verirken biz sana uyarı yaparken insanlar katlediliyor derken sen neredeydin? Utanmadan, sıkılmadan milletin karşısına çıkıp bu lafları söyleyebiliyorlar. Şuan içerde 66 hasta var yoğun bakım ünitesinde kanser hastaları var diğer hastalar var. Şimdi iki tane problem var. İçerideki hastaların günahı ne? Vatandaş devletine güvenir. Devlet de denetlemelerini yapmamış. Kapısını da kilitledim diyor ama kapısı halen açık. Sağlık Bakanı'na açık bir çağrıda bulunuyorum; senin gibi bir bakanın bu ülkede bir saat dahi bakanlık yapmasını kabul edemeyiz. Çünkü sen bu ülkenin sağlığına tehditsin artık. Bu kadar rezalete göz yuman, bu kadar vahim tabloları yok farz eden ve bunlara il sağlık müdürüyken kayıtsız kalan sen ülkede bir saat dahi Sağlık Bakanlığı yapamazsın."