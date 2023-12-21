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İYİ Parti Didim İlçe Yöneticileri ve 400 Üye İstifa Etti - Son Dakika
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İYİ Parti Didim İlçe Yöneticileri ve 400 Üye İstifa Etti

İYİ Parti Didim İlçe Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Vefa Berk Tezsezener, ilçe yöneticileri ve 400 üyenin partiden istifa ettiğini açıkladı. Tezsezener, istifa sonrası rotalarının henüz belirlenmediğini ve istişare ile hareket edeceklerini ifade etti.

İYİ Parti Didim İlçe Yöneticileri ve 400 Üye İstifa Etti
21.12.2023 - 18:54,
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İYİ Parti Didim İlçe yöneticileri ile 400 üye partiden istifa etti. İYİ Parti Didim İlçe Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Vefa Berk Tezsezener, "Kadın kolları, gençlik kolları, ana kademe, delege, 400'ü aşkın üye ile istifamızı vermiş bulunmaktayız" dedi.

İYİ Parti Didim İlçe Başkanı ve Belediye Meclis üyesi Vefa Berk Tezsezener, İYİ Parti Didim ilçe binasında bugün düzenlenen basın toplantısında; ilçe başkanı Tolga Çetinel, ilçe kadın kolları başkanı Emine Tonbuloğlu, ilçe gençlik kolları başkanı Onur Can Keleş, Didimli olan İYİ Parti Aydın il yöneticileri Irmak Tezsezener, Mehmet Aldemir ve Efe Yeşilkuş'un da aralarında bulunduğu 400 üyenin partilerinden istifa ettiğini duyurdu.

Vefa Berk Tezsezener, basın mensuplarının "Bundan sonra rotanız nedir" sorusuna; "Herhangi bir rota çizmedik. Biz aldığımız her kararı istişare kültürü ile hayata geçirdik. Partimizin hiçbir kademesinde 'ben uyguladım, oldu' bizim teşkilatımızın içinde gerçekleşmedi. Hep istişareye önem verdik. Biz hareket edeceksek, yine buradaki arkadaşlarımız ile istişare sonucu çıkacak kararla hareket ederiz ya da partisiz muhalefete devam ederiz" yanıtını verdi.

Tezsezener, "Tüm yönetim mi istifa etti" sorusu üzerine de "Tüm yönetim. Kadın kolları, gençlik kolları, ana kademe, delege, 400'ü aşkın üye ile istifamızı vermiş bulunmaktayız. İYİ Parti'nin üyesi olan 400 üye ile istifa ettik" dedi.

Kaynak: ANKA
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