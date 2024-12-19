İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Cumali Durmuş: "Ak Parti İktidarı Son \'Demlerini\' Yaşıyor"

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Haber: Halil YATAR

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcı Cumali Durmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'silkeleme' talimatının ardından belediyelere başlatılan haciz işlemlerine ilişkin, "Dünyada her dönem kendi egosuyla ülkesini yöneten diktatörler olmuştur. İlla kan dökerek zulüm olmaz; hakka, hukuka uymadığınız zaman da zulmedersiniz. Şimdi bir çıkmaz yaşıyor AK Parti iktidarı. Kendi geleceğinden başka bir endişe taşımıyor. Fakat artık AK Parti iktidarı son 'demlerini' yaşıyor" dedi.

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Cumali Durmuş, iktidarın muhalefet belediyelerine yönelik uyguladığı politikaları eleştirdi. İktidarın vicdani bir anlayış ile adaleti sağlaması gerektiğini vurgulayan Durmuş, şunları söyledi:

"İktidar işine geldiğinde demleniyor"

"AKP iktidarı 20 yıldır ne kanun dinliyor ne hukuk dinliyor ne de adalet dinliyor. Tam bir haydut düzeni. Kendi partisinden seçilen insanlar geçmişte görevden alındıktan sonra yine meclis üyeleri arasından kendi partililerini seçtirmişlerdi. PKK'nın iz düşümü olan DEM Partisi'ni seçime sokuyorsunuz. İşinize geldiğinde demleniyorsunuz işinize gelmediğinde ise rest çekiyorsunuz. 10-12 yıldır soruşturduğunuz bir insanın nasıl aday olmasına izin veriyorsunuz. Bunu adalet ile açıklayamazsınız. Dolayısıyla böyle bir ülkenin sağlıklı bir yapıya ulaşması çok zor. Yapılması gereken vicdani bir anlayış ile adaletle hukuk ile eşitlikle devleti yönetmektir" dedi.

"Kendi geleceğinden başka bir endişe taşımıyor"

İktidarın kendi geleceğinden başka hiçbir kaygı yaşamadığını belirten Durmuş, "Toprak bütünlüğümüz kırmızı çizgimizdir. Fakat toplumun bir kısmının taleplerini yok sayarak, yaşama hakkını yok sayarak onları haktan, adaletten mahrum bırakan bir anlayış var. Türk devlet tarihinde görülmediği gibi yaşadığımız modern çağda da böyle bir yönetim görülmemiştir. Dünyada her dönem kendi egosuyla ülkesini yöneten diktatörler olmuştur. İlla kan dökerek zulüm olmaz; hakka, hukuka uymadığınız zaman da zulüm edersiniz. Şimdi sürece baktığınız zaman AK Parti iktidarının bir çıkmaz yaşadığı aşikar. İktidar artık kendi geleceğinden başka bir endişe taşımıyor" ifadelerini kullandı.

"AK Parti iktidarı son 'demlerini' yaşıyor"

AK Parti'den önce de ülke hukuksal sorunlar olduğunun altını çizen Durmuş, "İktidar, iktidar olmadan önce kendisine uygulanan hukukun yarısını uygulasa bugün bu sorunlar yaşanmazdı. AK Parti iktidarı, geçmiş dönemlerde kendilerine yapılan haksızlığın kat kat fazlasını şu anda kendisi gibi düşünmeyen tüm kesimlere yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik 'siyasi engel' diye tabir edilen 3 aylık haksızlığı hatırlarsanız. Şimdi baktığımız zaman bu bir haksızlık mıdır, yoksa senaryo mudur düşünmeden edemiyor insan. Bu iktidar bir hak mağduriyeti ile ülkeyi 22 yıldır yönetiyor. Gelinen nokrada şu anda ülkede siyasi düşüncesini açıkça ifade edebilen kamu görevlisi bulamazsınız. Kendi geleceği endişesinden kaynaklı, iktidar gibi düşünmese bile mecburen ayak uydurmak zorunda kalmış binlerce kamu görevlisi var. Bu ne hukuka uyar ne de siyasi ahlaka. Fakat artık AK Parti iktidarı son 'demlerini' yaşıyor" dedi.

"Dervişoğlu, vatandaşa güven veriyor"

Partisinin çok çalkantılı süreçler atlattığını ve artık yükselişe geçtiğini belirten Durmuş, "Partimiz çok badireler atlattı. Sorumlusu bizdik veya başkalarıydı o kısmı bir kenara bırakıyorum. Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu etrafında kenetlenmiş ve inanmış bir kitleyi gezilerde de görüyoruz. Sayın Dervişoğlu, vatandaşa siyaset üstü bir sevgi ve güven veriyor. Bunu gezilerde görüyoruz dediğim gibi. Devlet adamlığı, saygısı ve kullandığı dil ile her geçen gün toplumun tüm kesiminin teveccühünü kazanıyor. Ayrıca toplumun tüm kesimlerine ilişkin de sorunları ve çözüm önerilerini sunuyor partimiz. Çiftçi ziyaretlerimiz, esnaf ziyaretlerimiz, 'Şiddet ve Şiddetle Mücadele' çalıştayımız, iktidar tarafından ölüme terk edilen emeklilere ilişkin 'Emekliler Çalıştayımız' ile tüm kesimlerin dertlerini gündeme taşımanın ötesinde sorunların çözülmesi için politikalarımız da vatandaş tarafından görülüyor" değerlendirmesinde bulundu.

Dervişoğlu şehir ziyaretlerine devam edecek

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun yılbaşından önce bir kaç il ziyareti daha yapması planlanıyor. Yapılacak ilk Başkanlık Divanı toplantısının ardından yılbaşı öncesi gezi programı netleşecek. Toplantıda, ayrıca geçen hafta Dervişoğlu'nun düzenlediği 'Deprem Bölgesi' ziyaret gezisi ve Karadeniz bölgesinde yapılan 'İYİ'lerin Buluşması' toplantılarının da genel değerlendirmesi yapılacak.