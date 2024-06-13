İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Dündar Taşer'in mezarını ziyaret etti - Son Dakika
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Dündar Taşer'in mezarını ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nde yer alan ve 27 Mayıs 1960 darbesinde Milli Birlik Komitesi üyesi olan Dündar Taşer'in mezarını ziyaret etti. Dervişoğlu, Dündar Taşer'i kızı Yasemin Taşer Yahnici, torunları Ercüment Yahnici ve Aybala Yahnici ile birlikte kabri başında andı. Ziyarete İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı Ayyüce Türkeş Taş, Yerel Yönetimler Başkanı Cumali Durmuş, Sivil Toplum Kuruluşları İlişkileri Başkanı Alper Akdoğan, Muğla Milletvekili Metin Ergun ve İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı da katıldı.

13.06.2024 17:17
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nde yer alan ve 27 Mayıs 1960 darbesinde Milli Birlik Komitesi üyesi olan Dündar Taşer'in mezarını ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre Dervişoğlu, Dündar Taşer'i kızı Yasemin Taşer Yahnici, torunları Ercüment Yahnici ve Aybala Yahnici ile birlikte kabri başında andı.

Dervişoğlu'na İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı Ayyüce Türkeş Taş, Yerel Yönetimler Başkanı Cumali Durmuş, Sivil Toplum Kuruluşları İlişkileri Başkanı Alper Akdoğan, Muğla Milletvekili Metin Ergun ve İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı da eşlik etti.

Kaynak: AA

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