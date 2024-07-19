İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü nedeniyle KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi. Tatar, Dervişoğlu ve İYİ Parti heyetini kutlamalara katılmalarından dolayı memnuniyetini dile getirdi. Dervişoğlu ise KKTC'ye uygulanan ambargolar konusunda mücadelelerinden gurur duyduklarını belirtti.

19.07.2024 18:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü nedeniyle bulunduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki kabulde Tatar, Dervişoğlu ve İYİ Parti heyetini, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla ülkesinde görmekten mutluluk duyduğunu belirterek, kutlamalara Türkiye ve Azerbaycan'dan çok sayıda heyetin katıldığını belirtti.

Tatar, Güney Kıbrıs ve Avrupa Birliği'nin (AB) federal temelde bir anlaşma için yaptığı zorlamalara rağmen bu temelde görüşmelerin artık geride kaldığını vurgulayarak, "Güney Kıbrıs'ın tek taraflı olarak AB'ye üye yapılmasıyla Kıbrıs Türklerine büyük haksızlık yapıldı. İzolasyonların kaldırılacağı yönündeki sözünün üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen tutulmadı. Kıbrıs Türk halkına baskı yapılarak çoğunluğun azınlığı yöneteceği bir yapıda Türkiye Cumhuriyeti'nin Ada'dan çekilmesi hedeflenmektedir. KKTC üzerinde oynanan oyunlara müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu da Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde KKTC'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Tatar'a misafirperverlikleri için teşekkür etti.

KKTC'ye uygulanan ambargolar konusunda her platformda üzerlerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirdiklerini ve bundan sonra da getireceklerini vurgulayan Dervişoğlu, "Vatanın bir parçası olarak gördüğümüz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için verilen mücadeleden iftihar ediyoruz." şeklinde konuştu.

İYİ Parti heyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı ve Başbakan'ı ziyaret etti

Dervişoğlu ve beraberindeki İYİ Parti heyeti, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile Başbakan Ünal Üstel'i ziyaret etti.

Dervişoğlu ve beraberindeki heyet daha sonra MHP Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in Lefkoşa'da doğduğu müze eve ziyarette bulundu.

Dervişoğlu başkanlığındaki İYİ Parti heyetinde, Adana Milletvekili, Türk Dünyası ve Yurt Dışı Teşkilatlandırma Başkanı Ayyüce Türkeş Taş, Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Kamil Erozan, İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı, Edirne Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Akalın ve İYİ Parti KKTC Temsilcisi Cihangir Bütün yer aldı.

Dervişoğlu'nun Girne'de akşam yapılacak "Şafak Nöbeti" etkinliğine katılması bekleniyor.

Kaynak: AA

Kıbrıs Barış Harekatı, İYİ Parti, Kıbrıs, Tatar, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:40 Bakan Şimşek: KKM stoku 47 haftadır kesintisiz gerileyerek 1,5 trilyon TL azaldı Bakan Şimşek: KKM stoku 47 haftadır kesintisiz gerileyerek 1,5 trilyon TL azaldı
17:00 Terminallerde kaos yaşandı, acil ameliyatlar ertelendi İşte dakika dakika global yazılım krizi Terminallerde kaos yaşandı, acil ameliyatlar ertelendi! İşte dakika dakika global yazılım krizi
16:33 Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze’de işgalci güç konumundadır Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır
14:08 Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM’ye giden vatandaşlar eli boş döndü Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM'ye giden vatandaşlar eli boş döndü
10:04 Ayşe Ateş: Büyük bir karanlık güce karşı savaşıyoruz Ayşe Ateş: Büyük bir karanlık güce karşı savaşıyoruz
17:01 Ankara’daki Hacı Zeliha Sucu Camii ibadete açıldı, törene eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar da katıldı Ankara'daki Hacı Zeliha Sucu Camii ibadete açıldı, törene eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar da katıldı
16:14 Mardin’i karıştıran dolandırıcılık olayı 140 Milyon dolarla ortalıktan kayboldular Mardin'i karıştıran dolandırıcılık olayı! 140 Milyon dolarla ortalıktan kayboldular
15:03 İngilitere’de hayat kadınlığı yaptığı ortaya çıkan 30 yaşındaki kadın öğretmen, meslekten men edildi İngilitere'de hayat kadınlığı yaptığı ortaya çıkan 30 yaşındaki kadın öğretmen, meslekten men edildi
15:00 Icardi üzgünken onun umrunda bile değil Wanda sere serpe yatıp masaj yaptırdı Icardi üzgünken onun umrunda bile değil! Wanda sere serpe yatıp masaj yaptırdı
14:59 Yıldız Sarayı ziyarete açıldı Ağustos sonuna kadar ücretsiz olacak Yıldız Sarayı ziyarete açıldı! Ağustos sonuna kadar ücretsiz olacak
14:59 Gelinim Mutfakta’da sürpriz ayrılık: Nursel Ergin yerine Hünel geldi Gelinim Mutfakta'da sürpriz ayrılık: Nursel Ergin yerine Hünel geldi
14:18 Kaza yapıp kaçtı, önce çevreye sonra kalbine ateş etti Kaza yapıp kaçtı, önce çevreye sonra kalbine ateş etti
14:12 Elon Musk, Microsoft’un yaşadığı kesintiye alaycı paylaşım yaparak yanıt verdi Elon Musk, Microsoft'un yaşadığı kesintiye alaycı paylaşım yaparak yanıt verdi
13:58 Mehmet Büyükekşi’den veda mesajı: Yaptıklarımız Türk futbol tarihine yazıldı Mehmet Büyükekşi'den veda mesajı: Yaptıklarımız Türk futbol tarihine yazıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2024 18:56:22. #1.11#
SON DAKİKA: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement