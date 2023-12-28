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İYİ Parti heyeti, şehit Uzman Çavuş Nedim Kormaz'ın ailesini ziyaret etti - Son Dakika
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İYİ Parti heyeti, şehit Uzman Çavuş Nedim Kormaz'ın ailesini ziyaret etti

İYİ Parti heyeti, Hakkari'de Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Nedim Kormaz'ın baba evini ziyaret etti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, şehit babası ve annesiyle telefon görüşmesi yaparak taziyelerini iletti.

28.12.2023 - 18:25,
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İYİ Parti heyeti, bugün, Hakkari'de, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Nedim Kormaz'ın baba evini ziyaret etti.

İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Ali Demir başkanlığında, İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanı ve Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı Hamşioğlu ile İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'den oluşan heyet, incelemelerde bulunmak üzere Hakkari'ye gitti. Heyet, 30 Kasım 2022 tarihinde Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Nedim Korkmaz'ın babaevini ziyaret etti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, şehit babası ve annesiyle telefon görüşmesi yaptı.

Akşener, baba Ramazan Kormaz'a taziyelerini şu sözlerle iletti:

"Başınız sağ olsun. Allah, peygamber efendimize komşu kılsın. Çok memnun oldum kardeşim, sesinizi duyduğuma. Ailenize Allah sabır nasip etsin, cennette buluştursun."

Akşener, şehit annesine ise şunları söyledi:

"Sevgili kardeşim, ana olmak çok zor iş. Allah sabır nasip etsin, cennette buluştursun. Allah başka evlat acısı göstermesin. Allaha emanet olun. Saygılar sunuyorum."

İYİ Parti heyeti, şehit Uzman Çavuş Nedim Kormaz\'ın ailesini ziyaret etti
Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: İYİ Parti heyeti, şehit Uzman Çavuş Nedim Kormaz'ın ailesini ziyaret etti - Son Dakika
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