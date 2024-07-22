İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur Partiden İstifa Etti - Son Dakika
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İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur Partiden İstifa Etti

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur Partiden İstifa Etti

Eski İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Cesur, İYİ Parti'ye teşekkürlerini ileterek, başarılar diledi.

22.07.2024 12:39
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(ANKARA) - Eski İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

İYİ Parti 27. Dönem Isparta Milletvekili Aylin Cesur, X hesabından yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini açıkladı. Parti teşkilatına ve Kurucu Genel Başkan Meral Akşener'e teşekkür eden Cesur'un açıklaması şöyle:

"Değerli İYİ Parti'liler, bugün itibarıyla İYİ Parti üyeliğimi sonlandırmış bulunmaktayım. İYİ Parti üyesi olduğum günden beri birlikte çalıştığım tüm kıymetli İYİ Parti'li arkadaşlarıma, 'Türkiye daha iyi olsun' diye yola çıkmış ve ülkemizin demokrasi ve kalkınma mücadelesine katkı sağlamak için bizimle birlikte canla başla çalışmış tüm teşkilat mensuplarına, sevgili gençlerimize, kadınlarımıza ve parti gönüllüsü arkadaşlarıma, İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e ve tüm parti kurucularına teşekkürlerimi sunuyor; İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu ve yönetimine, halen görevde olan İYİ Parti teşkilatlarına ve halen görevde olmayan parti mensuplarına başarılar ve esenlikler diliyorum."

Kaynak: ANKA

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