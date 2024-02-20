İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kavuncu, CHP\'ye Operasyon Çekildiğini İddia Etti

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, " Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı gösterenler, CHP genel başkanlığına uygun görmediler ve devirdiler, Özgür Özel'i genel başkan yaptılar. Şimdi bu normal, bu demokrasi, bunda hiçbir şey yok... Biz ayrı bir parti olarak, 'her ilde aday çıkaracağız' dediğimiz günden beri çok ağır, sistematik ve sinsice operasyon çekiliyor." dedi.
Seçim çalışmaları kapsamında partisinin Bayrampaşa İlçe Başkanlığını ziyaret eden Kavuncu, burada partililerle görüştü.
Daha sonra İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine giden Kavuncu, dernek üyeleriyle bir araya geldi.
Dernektekilerle sohbet eden Kavuncu, daha sonra ziyaret ettiği Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonunda yerel seçimlerin ardından gerçekleştirmeyi planladıkları projelerini anlattı.
Programı kapsamında Bayrampaşa Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneğini de ziyaret eden Kavuncu, burada yaptığı konuşmada yerel seçim sürecinde yaşananlara değinerek, şunları söyledi:
"Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı gösterenler, CHP genel başkanlığına uygun görmediler ve devirdiler, Özgür Özel'i genel başkan yaptılar. Şimdi bu normal, bu demokrasi, bunda hiçbir şey yok... Biz ayrı bir parti olarak, 'her ilde aday çıkaracağız' dediğimiz günden beri çok ağır, sistematik ve sinsice operasyon çekiliyor. Bu cümleyi artık çok net kuruyorum."
Belediye meclis üyelerinin istifasına işaret eden Kavuncu, "O gün dedik ki; 'Bakın, bu istifaların arkasından herhangi biriniz CHP'nin listelerinden belediye meclis üyesi olarak çıkarsanız biz bunu bir operasyon olarak okuruz.' Tek tek isim veriyorum size, Bora Kılıç, Çekmeköy CHP'nin belediye meclis üyesi listesinde çıktı. Yakup Fındık, Ümraniye CHP'nin belediye meclis üye listesinden çıktı. Hafız Şirazi, Küçükçekmece belediye meclis üyesi kontenjanından çıktı. Bu operasyon değil de nedir?" diye konuştu.
Kavuncu, şunları kaydetti:
"Nasıl gidiyor biliyor musunuz bunlar? Mesela dün birisi istifa ediyor. Zeytinburnu ilçe başkanımız iki gün önce istifa etti. Pazar günü biz aday tanıtım toplantısı yaptık, ben İstanbul projelerimizi anlattım. O gün bu arkadaşların hepsi orada. Biz, hür ve müstakil siyaset yapma kararını alalı üç ay olmuş. Üç ay hiçbir problem yok. İki gün önce kameralar karşısında istifa ediyor Zeytinburnu ilçe başkanımız. Diyor ki; 'Ben Ekrem İmamoğlu'na destek vermeyi kabul ettim.' Bugün, Zeytinburnu CHP 12. sıra belediye meclis üyesi adayıdır. Böyle bir rezillik olur mu?"
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