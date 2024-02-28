İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu Gençlerle Halı Saha Maçı Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu Gençlerle Halı Saha Maçı Yaptı

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu Gençlerle Halı Saha Maçı Yaptı

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu, Ataşehir'deki Mehmet Rauf Lisesi Spor Kulübü'nde İYİ Parti İstanbul Gençlik Kolları üyeleriyle halı saha maçı yaptı. Kavuncu, sporun gençlerin uyuşturucu madde kullanımı ve kötü alışkanlıklardan uzak durmasında önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, İstanbul'daki spor alanlarının artması gerektiğini belirtti. Ayrıca, ilçelerin belli spor dallarıyla anılmasını sağlayacak projeleri olduğunu ve İstanbul'un sporun başkenti olmasını hedeflediğini ifade etti.

28.02.2024 21:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, gençlerle halı sahada futbol oynadı.

Kavuncu, Ataşehir'deki Mehmet Rauf Lisesi Spor Kulübü'nde İYİ Parti İstanbul Gençlik Kolları üyeleriyle halı saha maçı yaptı.

Maçın ardından açıklama yapan Kavuncu, bugün seçim çalışmaları kapsamında yoğun bir gündemleri olduğunu belirterek, akşamı gençlerle futbol maçıyla kapatarak spora dikkati çekmek istediklerini söyledi.

Uyuşturucu madde kullanımı ve diğer kötü alışkanlıklara karşı gençlerin bu tür spor faaliyetlerine katılmasının önemini vurgulayan Kavuncu, "İstanbul'daki spor alanlarının artması lazım. Burası 60-70 metrekarelik bir alan ve suni çim bile olsa keyif alıyoruz. Zaman ve fırsat buldukça sporu ihmal etmeyeceğiz. Spor bizi yormuyor, bize enerji veriyor." diye konuştu.

Kavuncu, ilçelerin belli spor dallarıyla anılmasına ilişkin projeleri bulunduğunu belirterek, "Örneğin Güngören belki boksla, Bakırköy tenisle, Beşiktaş futbolla anılsın. İlçe bir spor dalında marka olsun. İstanbul sporun da başkenti olsun." dedi.

Kaynak: AA

Buğra Kavuncu, İYİ Parti, İstanbul, Spor, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu Gençlerle Halı Saha Maçı Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2024 22:01:39. #1.11#
SON DAKİKA: İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu Gençlerle Halı Saha Maçı Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement