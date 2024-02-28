İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu Gençlerle Halı Saha Maçı Yaptı

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İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, gençlerle halı sahada futbol oynadı.

Kavuncu, Ataşehir'deki Mehmet Rauf Lisesi Spor Kulübü'nde İYİ Parti İstanbul Gençlik Kolları üyeleriyle halı saha maçı yaptı.

Maçın ardından açıklama yapan Kavuncu, bugün seçim çalışmaları kapsamında yoğun bir gündemleri olduğunu belirterek, akşamı gençlerle futbol maçıyla kapatarak spora dikkati çekmek istediklerini söyledi.

Uyuşturucu madde kullanımı ve diğer kötü alışkanlıklara karşı gençlerin bu tür spor faaliyetlerine katılmasının önemini vurgulayan Kavuncu, "İstanbul'daki spor alanlarının artması lazım. Burası 60-70 metrekarelik bir alan ve suni çim bile olsa keyif alıyoruz. Zaman ve fırsat buldukça sporu ihmal etmeyeceğiz. Spor bizi yormuyor, bize enerji veriyor." diye konuştu.

Kavuncu, ilçelerin belli spor dallarıyla anılmasına ilişkin projeleri bulunduğunu belirterek, "Örneğin Güngören belki boksla, Bakırköy tenisle, Beşiktaş futbolla anılsın. İlçe bir spor dalında marka olsun. İstanbul sporun da başkenti olsun." dedi.