İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu, İstanbul'da trafik sorununu eleştirdi - Son Dakika
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İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu, İstanbul'da trafik sorununu eleştirdi

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu, İstanbul\'da trafik sorununu eleştirdi

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu, İstanbul'da trafiğin bir kabus olduğunu belirterek, trafik sorununun çözülmesi gerektiğini vurguladı. Kavuncu, seçim çalışmaları kapsamında Pendik'te esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi ve destek istedi.

16.03.2024 22:21
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İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, İstanbul'da trafiğin bir kabus olduğunu belirterek, "Son 5 yılda trafik ne hale gelmiş. Trafikte geçirdiğimiz ortalama süre 288 saate çıkmış, yani 10 günün üzerinde. Ömrünüzün 10 gününü her yıl İstanbul caddelerine kurban ediyorsunuz." dedi.

Seçim çalışmalarını Pendik'te sürdüren Kavuncu, ilk olarak Pendik Oto Sanayi Sitesi'ne gitti. Burada Sanayi Sitesi Başkanı Ethem Aksoy ile görüşen Kavuncu, esnafın sorunlarını dinledi. Kavuncu, Aksoy'un çırak okulları açılması talebine "Belediyenin desteği ve sanayinin işbirliğiyle çıraklık okullarını açmayı taahhüt ediyoruz." yanıtını verdi. Görüşmenin ardından sanayi sitesini gezen Kavuncu, esnaftan seçimde kendisine oy vermelerini istedi.

Kavuncu, daha sonra ilçedeki bir düğün salonunda partisinin ilçe başkanlığınca düzenlenen iftar programına katıldı. Kavuncu, burada yaptığı konuşmada, yerel seçim sürecinde olduklarını anımsatarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için vatandaşlardan oy talep etti.

Kendisine oy vermeyi düşünenlerden, "Buğra Kavuncu'ya oy verirseniz Murat Kurum veya Ekrem İmamoğlu kazanır." yalanına kulak vermemesini isteyen Kavuncu, yıllardır vatandaşın korkutularak bu iki parti arasına sıkıştırıldığını öne sürdü.

Kavuncu, "Bu seçimde her iki partiye de sarı kart hatta kırmızı kart gösterin. 'Artık Türk siyasetinde ana oyuncu sizler değilsiniz. Türk siyasetinde artık bu milleti düşünen, gerçekten değişiklik, yenilik isteyen bir siyasi parti var. Onun için Pendik'te Süleyman Turan'a, İBB'de de Buğra Kavuncu'ya oy veriyoruz.' deyin." ifadelerini kullandı.

Kavuncu, İstanbul'da trafik probleminin çözülemediğini kaydederek, şöyle konuştu:

"30 yıldır bu kentte trafik bir kabus. Bakın son 5 yılda trafik ne hale gelmiş. Trafikte geçirdiğimiz ortalama süre 288 saate çıkmış, yani 10 günün üzerinde. Ömrünüzün 10 gününü her yıl İstanbul caddelerine kurban ediyorsunuz. Otopark problemi ayrı bir sıkıntı. Ortalama hızınız 60 kilometreden 42 kilometreye düşmüş. Son 25 yılda iyiye gitmediği gibi son 5 yılda da kötüye gitmiş. Çözemezler, İstanbul'un ulaşım problemini ne Murat Kurum çözer, ne Ekrem İmamoğlu çözer. İstanbul'un ulaşım problemini Pendik'te Süleyman Turan, İstanbul'da Büyükşehir'de de Buğra Kavuncu çözer."

İftar programının ardından Yenişehir Mahallesi'ndeki bir siteye giden Kavuncu, burada site sakinlerinin sorunlarını dinledi, deprem ve kentsel dönüşüme dair projelerini anlattı.

Kavuncu'ya ziyaretlerinde eski İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Şevket Apuhan, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, İYİ Parti Pendik Belediye Başkan adayı Süleyman Turan ve İYİ Parti Pendik İlçe Başkanı Mithat Kabadayı ile partililer eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu, İstanbul'da trafik sorununu eleştirdi - Son Dakika

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