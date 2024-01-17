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İYİ Parti İstanbul Kağıthane İlçe Başkanı'na bıçaklı saldırı davası başladı - Son Dakika
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İYİ Parti İstanbul Kağıthane İlçe Başkanı'na bıçaklı saldırı davası başladı

İYİ Parti İstanbul Kağıthane İlçe Başkanı Aycan Güleçlier'e 3 Mayıs 2023 tarihinde bıçaklı saldırıya uğramasıyla ilgili davada, sanık hakkında 'Silahla tehdit' ve 'Mala zarar verme' suçlarından 12 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep edildi. İlk duruşma bugün yapıldı ve ikinci duruşma 4 Haziran'da yapılacak.

İYİ Parti İstanbul Kağıthane İlçe Başkanı\'na bıçaklı saldırı davası başladı
17.01.2024 - 12:51,
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GAYE ŞEYMA CAN

İYİ Parti İstanbul Kağıthane İlçe Başkanı Aycan Güleçlier 3 Mayıs 2023 tarihinde Kağıthane'de bıçaklı saldırıya uğramasına ilişkin davada, "Silahla tehdit" ve "Mala zarar verme" suçlarından 12 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep edilen sanık hakkındaki davaya başlandı. İkinci duruşma 4 Haziran'da yapılacak.

İYİ Parti İstanbul Kağıthane İlçe Başkanı Aycan Güleçlier 3 Mayıs 2023 tarihinde Kağıthane'de sanık Mahmut Yüksel'in bıçaklı saldırı girişimine uğramıştı. Olayla ilgili İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün yapılan ilk duruşmaya Aycan Güleçlier ve Aykut Yalçınöz ile avukatları katıldı.

Şikayetçi Aycan Güleçlier duruşmada, "Olay tarihinde seçim çalışmaları kapsamında bayraklama işlemi yapıyorduk. Gece 03.00 civarı teftiş için gitmiştim. Burada sanık önce camla sonra bıçakla bana saldırdı. Eğer kaçmasam mutlaka beni ağır şekilde yaralayacaktı. Canıma kastettiğini düşünüyorum. Sanık bayrakları da tamamen kesip yere atmıştı. Sonrasında bu kişi beni takip etmeye devam etti. Şikayetçiyim" ifadesini verdi.

Diğer şikayetçi Aykut Yalçınöz de, "Sanık, Aycan başkana saldırınca ben de elindeki bıçağı düşürttüm. Sonrasında başka bir cisimle saldırıya geçti. Hem benim hem de Aycan Hanımın canına kastetmiştir, şikayetçiyim" diye konuştu.

4 HAZİRAN'A ERTELENDİ

Sanığın adli kontrol tedbirinin devamına karar veren hakim duruşmayı 4 Haziran'a erteledi.

İDDİANAMEDE 12 YIL 9 AY HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

İddianamede, şüpheli Mahmut Yüksel'in önce Kağıthane Merkez Mahallesi Kemerburgaz Caddesi üzerinde bulunan bayrak direklerine saldırıp asılı bulunan İYİ Parti seçim bayraklarını kopardığı, müştekilerden Aykut Yalçınöz'ün şüpheliyi uyarmak istediği, bunun üzerine şüphelinin elindeki bıçağı müştekilere doğru salladığı ve müşteki Aycan'ı kovaladığı aktarıldı.

İddianamede, şüphelinin savunmasında bıçağı kendisini korumak için eline aldığını, bıçağı gören çevredeki vatandaşların kaçıştıklarını, kimseye tehditte bulunmadığını ifade ederek suçlamayı kabul etmediği, olay sonrası şüphelinin kullandığı tornavida ve bıçağı telim ettiği aktarıldı. Alınan uzmanlık raporunda olayda kullanılan bıçağın yasak niteliğini haiz bıçaklardan olmadığının belirlendiği, kamera görüntülerinde şüphelinin parti bayraklarını aydınlatma direğinden kopardığı ve daha sonra şüphelinin elinde bir cismi orada bulunanlara doğru salladığı ve kovalamaca sonunda tarafların ayrıldıkları anların görüldüğü belirtildi.

İddianamede şüpheli Mahmut Yüksel'in eylemlerinin silahla tehdit ve seçim bayraklarının koparılması nedeniyle, "Silahla tehdit" ve "Mala zarar verme" suçlarından 2 kişiye karşı silahla tehdit ve kamu malına zarar verme' suçlarından toplamda 4 yıl 6 aydan 12 yıl 9 aya kadar hapsi talep edildi.

Kaynak: ANKA
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