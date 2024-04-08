İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale partisinden istifa etti

2024 yerel seçimlerde İYİ Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen İzmir Milletvekili Ümit Özlale, partiden istifa ettiğini açıkladı. Açıklamanın, 27 Nisan'da düzenlenecek kurultay öncesi Meral Akşener'in 'aday değilim' açıklamasının ardından gelmesi dikkat çekti.
İzmir Milletvekili Ümit Özlale, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili İYİ Parti Ailesi, Uzun bir süredir İyiler Hareketi'nin bir üyesi olarak sizlerle birlikte ülkemiz için çalışmaktan gurur duydum. Ancak, geldiğimiz noktada partimizin ilk günlerdeki heyecanının kalmadığını, makul çözümler sunmanın mümkün olmadığını ve siyaset üretmenin imkansız olduğunu üzülerek görüyorum.
Bu nedenle istifamı sunma kararı aldım. Sizinle birlikte çalışmak ve milletimiz adına görev yapmak benim için her zaman büyük bir onur ve ayrıcalık olmuştur. Sizinle birlikte yürümenin getirdiği güzel anıları hiçbir zaman unutmayacağım. Bu süre zarfında birlikte çalıştığım herkese tüm içtenliğimle teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Saygılarımla" ifadelerini kullanarak partisinden istifa ettiğini duyurdu.
Prof. Dr. Ümit Özlale, 28 Nisan 1972'de Almanya'da doğdu.
Özlale 1995 yılında ODTÜ İktisat Bölümü'nden mezun oldu, doktorasını Ekonomi alanında 2001 yılında Boston College'de tamamladı.
Çeşitli üniversitelerde çalışan Prof. Dr. Özlale, 2003-2011 yılları arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda akademik danışman olarak görev yaptı, 2020 Eylül ayında İYİ Parti Olağan Kurultayı'nda Genel İdare Kurulu üyesi olarak seçildi ve Kalkınma Politikaları Başkanı olarak göreve başladı.
Özlale, 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri'nde 28. Dönem İzmir Milletvekili seçildi. 2023 Haziran ayında İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı'nda yeniden İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi olarak seçilen Özlale, Kalkınma Politikaları Başkanlığı görevini sürdürüyordu. Özlale, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde İYİ Parti'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuştu.
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