İyi Parti'li Türkoğlu'dan, Erdoğan'ın İftar Konuşmasına Tepki: "Bu Ülkenin Emekçileri Aynı Ülkede mi Yaşıyor?"

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Türkoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam "Emek Sofrası Buluşması" iftar programında, işçi ve işçi haklarına ilişkin açıklamalarına tepki göstererek, "Emekliler perperişan, asgari ücretliler perperişan, kamu çalışanlarının yüzde 98'i açlık ve yoksulluk sınırının arasında yaşamaya gayret ederken, iftar sofralarında hem de bütün bu çalışanların gözlerinin içine bakarak bu rakamlardan bahsetmemek samimi bir davranış olmamıştır" dedi.

Türkoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen "Emek Sofrası Buluşması" iftar programında, işçi ve işçi haklarına ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

İYİ Parti'nin Kamu Çalışanları ve Kamu Sendikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Erdoğan'ın, dün işçi memur sendikalarının temsilcileri ve bir kısım işçi ve memurlarla yaptığı iftarda, çalışma hayatından, sendikalaşmadan, işçilerin, memurlarının durumlarından bahsettiğini, bunların Türkiye gerçekleriyle ne kadar uyumlu olduğuna bakmak gerektiğini söyledi.

Selçuk Türkoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'nı dinleyince acaba aynı ülkede mi yaşıyor bu ülkenin emekçileri, çalışanları ve sendikaları dememek mümkün değil. Sendikalaşmanın önünü açtığından bahsetmiş. Halbuki ülkemizde bütün çalışanların ancak yüzde 14'ü sendikalı. Kamu çalışanlarını çıktığınızda özel sektörde sendikalaşma oranları yüzde 8-9'la dünyada en sonuncu sıradayız. Sendikalaşmaya kalkan işçilerin başına gelmeyen kalmıyor. İşten çıkarmalar, baskılar, mobingler almış başını gidiyor ve örgütlenme oranları çok net bir şekilde ortada" diye konuştu.

"İş kazalarında, işçi ölümlerinde Avrupa'da birinci, dünyada üçüncü sıradayız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, iş sağlığı, iş güvenliğine ilişkin çıkardıkları yasayla, artık daha emniyetli şartlarda işçilerin çalıştığından bahsettiğini aktaran Türkoğlu, şunları söyledi:

"Fakat dünyadaki rakamlar öyle demiyor. İş kazalarında, işçi ölümlerinde Avrupa birincisi, dünyanın üçüncü sırasındayız. Yalnızca 2025 raporlarına bir bakın Allah aşkına. 2025'te biz 2 bin 105 işçimizi iş cinayetlerine kurban verdik. Bunların 94'ü çocuktu. Neredeyse günde 6 işçimiz iş cinayetlerine kurban gidiyor ve fakat halen yeterli önlemler alınmıyor."

Diğer taraftan hayat ve yaşam standartlarının yükseltildiğinden kamu çalışanların, işçilerin emeklilerin bahsedebiliyor Sayın Cumhurbaşkanı. Herhalde bizim ülkemiz olmasa gerek o bahsettiği ülke. Çünkü bu ülkede açlık sınırı 40 bin liraya doğru gidiyor. Yoksulluk sınırı 100 bin liranın zaten üzerinde. ve siz emeklinizin neredeyse yüzde 50'sine 20 bin lira emekli aylığı veriyorsunuz. Asgari ücret 28 bin 75 lira. Siz böyle bir ülkede nasıl çalışanların refahından bahsedebilirsiniz? Topyekun ülkede çalışanların neredeyse yüzde 60'a yakını asgari ücretle çalışıyor. Ülkemizde asgari ücret artık yaygın ücret haline gelmiş. Emekliler perperişan, asgari ücretliler perperişan, kamu çalışanlarının yüzde 98'i açlık ve yoksulluk sınırının arasında yaşamaya gayret ederken, iftar sofralarında hem de bütün bu çalışanların gözlerinin içine bakarak bu rakamlardan bahsetmemek samimi bir davranış olmamıştır."