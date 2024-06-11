İYİ Parti Milletvekili Zorlu: Geri Kabul Anlaşması iptal edilmeli

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(ANKARA) - İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağın yükselmesi ve Avrupa ülkelerinden gelen sığınmacıların geri gönderilmesi yönündeki açıklamalara ilişkin "Siyasi iktidara açıkça çağrıda bulunuyorum: Geri Kabul Anlaşması'nı iptal edelim. Çünkü gerek vize serbestisi gerekse Gümrük Birliği Anlaşması'nda bize taahhüt ettikleri yenileşmeyi yapmadıkları gibi, bugün ülkemiz maalesef 10 milyonu aşkın Suriyeli ve bunun yanı sıra kaçak sığınmacılarla baş başa kalmıştır" dedi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağın yükselmesi ve sığınmacıların geri gönderilmesinin gündeme getirilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Zorlu, şunları söyledi:

"Ülkemizin şu an en önemli problemlerinden biri sığınmacı problemi. Zira hem demografik geleceğimizi hem de bugün yaşanan ekonomik problemi katbekat derinleştiriyor. Son yaşanan Avrupa Parlamentosu'ndaki seçimler bir problemi yeniden tartışmamızı gerekli kılmaktadır. O da Avrupa Birliği ile imzaladığımız Geri Kabul Anlaşması'dır. Bu anlaşma 2013 yılında imzalandı ve 2016 yılına geldiğimiz o üç yıllık sürede yüz binlerle ifade edilen sığınmacı sayısı 2.9 milyona çıkmıştı. Yüz binler değil, milyonlarca bir artış olmuştu. Çünkü bu anlaşma sayesinde AB ülkeleri yüzde 95 nispetinde sığınmacıların kendi ülkelerine gelişini engellemişlerdi. Şimdi sözüm ona bu Avrupa ülkeleri yeni kazandıkları seçim vasıtasıyla sığınmacıları, mültecileri ülkelerinden geri göndermek istediklerini açıkça beyan ediyorlar. Daha birkaç gün önce Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde toplanan 7 Avrupa ülkesinin yetkilileri, sığınmacıların Suriye'ye geri gönderilmesi için açıklama yaptılar ve artık Suriye'nin güvenli bir bölgeye kavuştuğunu Brüksel'e dayatmaya başladılar. Şimdi biz bu aşamada bir karar almak mecburiyetindeyiz. Siyasi iktidara açıkça çağrıda bulunuyorum: Geri Kabul Anlaşması'nı iptal edelim. Çünkü gerek vize serbestisi gerekse Gümrük Birliği Anlaşması'nda bize taahhüt ettikleri yenileşmeyi yapmadıkları gibi, bugün ülkemiz maalesef 10 milyonu aşkın Suriyeli ve bunun yanı sıra kaçak sığınmacılarla baş başa kalmıştır. Şimdi artık icraat zamanı, biz bu icraatın da takipçisi olmaya devam edeceğiz."