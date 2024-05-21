İYİ Parti Milletvekili Kürşad Zorlu, Sözleşmeli Öğretmen İstihdamı Yönetmeliği için Danıştay'a başvurdu - Son Dakika
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İYİ Parti Milletvekili Kürşad Zorlu, Sözleşmeli Öğretmen İstihdamı Yönetmeliği için Danıştay'a başvurdu

İYİ Parti Milletvekili Kürşad Zorlu, Sözleşmeli Öğretmen İstihdamı Yönetmeliği için Danıştay\'a başvurdu

İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay'a başvurdu. Zorlu, öğretmen atama sayısının açıklanan rakamın altında olduğunu ve yeni yöntemle adaletsizlik yaşandığını belirtti. Danıştay'dan yönetmelik değişikliğinin durdurulmasını ve iptalini talep etti.

21.05.2024 14:00
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İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, "Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay'a başvurdu.

Zorlu, başvurusunun ardından Danıştay önünde açıklamalarda bulundu.

Sayıştay raporlarında 35 bin öğretmen açığının bulunduğunun ifade edilmesine karşın, öğretmen atama sayısının 20 bin olarak açıklandığını belirten Zorlu, bu kararın hem atama bekleyen öğretmenlerin hem de ailelerinin umutlarını boşa çıkardığını dile getirdi.

14 Mayıs'ta Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmen istihdamına yönelik yönetmelikte yapılan değişiklikle artık sözlü sınavların da yeni yönteme evrilmesine karar verildiğini hatırlatan Zorlu, şunları kaydetti:

"Daha önce sözlü sınavda 60 puanı aşan öğretmen, atama hakkı elde ediyordu. Şimdi ise 'KPSS puanının yüzde 50'si artı sözlü sınavın yüzde 50'sinin toplamı' şekliyle yeni bir yönteme adım atılmıştır. Bu, yeni bir adaletsizliğin, yeni bir şaibe yumağının ülkemizle karşı karşıya bırakılması gerçeğidir. Öğretmenlerimiz ve onların aileleri bu konuda kaygılıdır. Söz konusu değişikliğin yürütmesinin durdurulmasını, iptalini ve bu değişikliğin dayanağını oluşturan 653 Sayılı Kanunun ilgili maddesinin de Anayasa Mahkemesine somut norm denetimi için gönderilmesini Danıştay'dan talep etmiş bulunuyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İYİ Parti Milletvekili Kürşad Zorlu, Sözleşmeli Öğretmen İstihdamı Yönetmeliği için Danıştay'a başvurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İYİ Parti Milletvekili Kürşad Zorlu, Sözleşmeli Öğretmen İstihdamı Yönetmeliği için Danıştay'a başvurdu - Son Dakika
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