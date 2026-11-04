İYİ Parti Sözcüsü Kavuncu, 4 gazeteciye 14 yıl hapis talebine tepki gösterdi - Son Dakika
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İYİ Parti Sözcüsü Kavuncu, 4 gazeteciye 14 yıl hapis talebine tepki gösterdi

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İYİ Parti Sözcüsü Kavuncu, 4 gazeteciye 14 yıl hapis talebine tepki gösterdi
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İYİ Parti Sözcüsü Kavuncu, 4 gazeteciye 14 yıl hapis talebine tepki gösterdi
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İYİ Parti Sözcüsü Kavuncu, fon krizi haberleri nedeniyle dört gazeteciye yaklaşık 14 yıl hapis talebine tepki gösterdi. Kavuncu, iktidarın yargıyı siyasi baskı aracı olarak kullandığını, siyasetin yargı eliyle dizayn edildiğini söyledi.

(ANKARA) - İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, fon kriziyle ilgili haberleri nedeniyle dört gazeteci hakkında yaklaşık 14 yıl hapis cezası talep edilmesine tepki gösterdi. İktidarın yargıyı siyasi baskı aracı olarak kullandığını belirten Kavuncu, "Türkiye artık yargı eliyle siyasetin dizayn edildiği, iktidarın yargıyı her alanda bir sopa gibi kullandığı bir ülkeye dönüştü" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, fon kriziyle ilgili haberleri gerekçe gösterilerek gazeteciler Murat Ağırel, İsmail Saymaz, Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç hakkında hapis cezası talep edilmesine tepki gösterdi. Kavuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Dört gazeteciyle ilgili 14 yıla yakın bir mahkumiyet talebiyle savcılık bir dosya hazırladı. Murat Ağırel, İsmail Saymaz, Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç. Gerekçe, fon kriziyle ilgili yapmış oldukları haberler. 'Halkı yanlış bilgilendirmek' ve 'yanıltıcı bilgi yaymak' nedeniyle bu suçlamayı yapıyorlar. Bundan bir süre önce bir başka gazeteci, Yeni Şafak gazetesinin genel yayın yönetmeni, artık kim olduğu da belli değil, işte bir parti yöneticisi mi ya da üst düzey bir bürokrat mı, sağda solda 'Benim oğluma dokunacak, adı fon krizine karışan benim çocuğuma dokunacak kişi daha anasının karnından doğmadı.' diye konuşuyormuş. Bunu Yeni Şafak gazetesinin genel yayın yönetmeni ifade ediyor.

Bununla ilgili ne yaptılar? Hiçbir şey. Yani iktidar kanadından bunu yalanlayan, reddeden bir açıklama da olmadı. Bunu kabul ettikleri bir açıklama da olmadı. Bunu yalanlayıp reddetseler o zaman akla şu soru geliyor. Acaba az önce bahsettiğimiz dört gazeteci arkadaşımızla ilgili aynı muameleyi Yeni Şafak gazetesinin genel yayın yönetmenine de yapacaklar mıydı?

Ha, eğer bu haber doğruysa o zaman çıkın açıklayın kardeşim. Kimdir bu 'Benim oğlumu tutuklayacak kişi daha anasının karnından doğmadı.' diyen kişi? Türkiye artık yargı eliyle siyasetin dizayn edildiği, iktidarın yargıyı her alanda bir sopa gibi kullandığı bir ülkeye dönüştü. Yazık ama buna müsaade etmeyeceğiz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Biz bütün gazeteci arkadaşlarımızın yanındayız. Basına yönelik bu ağır şiddete, ağır baskıya da hep beraber dur demeli, hayır demeliyiz."

Kaynak: ANKA
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