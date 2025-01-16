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İYİ Parti Üye Sayısında Artış

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İYİ Parti Teşkilat Başkanı Toktaş, üye sayısındaki düşüşün durduğunu ve artış olduğunu açıkladı.

16.01.2025 09:53
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Haber: Halil YATAR/ Kameraman: Ünal Aydın
(ANKARA) - İYİ Parti Teşkilat Başkanı Hasan Toktaş, partinin üye sayısındaki düşüşün durduğunu, son bir aydır da artış olduğunu belirterek "Bununla beraber birçok teşkilatımızda üye katılım törenlerine hazırlık var. Bu artışta en çok etkili olan Sayın Genel Başkanımızın dinamik tavrı, ortaya koymuş olduğu vatandaşımızın da muzdarip olduğu anayasa değişikliği, ikinci açılım süreci ile alakalı ortaya koymuş olduğu çok ciddi bir tavır ve duruş var" dedi.
İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, son haftalarda üye sayılarında çok ciddi bir artış olduğunu ve bu artışın nedenlerini ANKA Haber Ajansına anlattı. Toktaş, "Bu artışda en çok etkili olan sayın genel başkanımızın dinamik tavrı, ortaya koymuş olduğu vatandaşımızında muzdarip olduğu anayasa değişikliği, ikinci açılım süreci ile alakalı ortaya koymuş olduğu çok ciddi bir tavır ve duruş var" dedi.
İYİ Parti'nin üye sayısındaki düşüşün durduğunu ve son bir aydır da eskiye kıyasla ciddi bir artışın yaşandığını belirten Toktaş, haftalık ortalama bin yeni üye kaydı yaptıklarını söyledi. Toktaş, "Yaşamış olduğumuz süreç malum genel seçim ardından yerel seçimler, partinin kongre süreçleri sonrasında üye sayımızda göreceli bir düşüş vardı. Lakin son gelişmelerin ardınan sayın genel başkanımızın ortaya koymuş olduğu tavır ile birlikte teşkilatlarımızda ciddi bir kenetlenme ve vatandaşlarımızda İYİ Parti'ye karşı ilgi alaka başladı. Üye sayımızdaki düşüş durdu ve son bir aydır da artış var. Bununla beraber birçok teşkilatımızda üye katılım törenlerine hazırlık var. Mesela geçtiğimiz hafta sayın genel başkanımızla Kocaeli'nde Yerel Yönetimler Başkanlığımız organize ettiği çok yoğun bir programdaydık. Beklenenin çok üzerinde bir katılım vardı" ifadelerini kullandı.
"Binlerce yeni üyenin katılacağı törenler yapacağız"
Bu ay içerisinde Kırıkkale, Kayseri, Adana ve Mersin'de de benzer üye katılım törenleri düzenleneceğini belirten Toktaş, "Önümüzdeki hafta da Adana ve Mersinde benzer törenler yapacağız. Vatandaşımızın İYİ Parti'ye olan ilgi ve alakası özellikle son günlerde artmış durumda" diye konuştu.
"Yeni açılım süreci üye sayımızı arttırdı"
Üye sayısındaki artışın sebeplerini sıralayan Toktaş, "Bu artışda en çok etkili olan Sayın Genel Başkanımızın dinamik tavrı, ortaya koymuş olduğu vatandaşımızın da muzdarip olduğu anayasa değişikliği, ikinci açılım süreci ile alakalı ortaya koymuş olduğu çok ciddi bir tavır ve duruş var. Vatandaşımız da bunu doğru olarak algılamakta diye düşünüyoruz" dedi. Toktaş son olarak, "İYİ Parti'yi ve sayın Müsavat Dervişoğlu'nu takip edin" diye konuştu.

İYİ Parti Üye Sayısında Artış
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İYİ Parti Üye Sayısında Artış - Son Dakika

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