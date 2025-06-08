İYİ Parti ve CHP'den Ferdi Zeyrek'e Geçmiş Olsun Mesajı

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşerek, evinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun dileklerini iletti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, evinde elektrik akımına kapılan ve hastanede tedavisi süren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin CHP Genel Başkanı Özel ile görüştüğünü bildirdi.

Dervişoğlu paylaşımında, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ile görüşerek Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu hakkında bilgi aldım. Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. En kısa sürede sağlığına kavuşarak Manisalı hemşehrilerimize hizmet etmeye devam etmesini temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.