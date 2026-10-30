İYİ Partili Erhan Usta, Anıtkabir'deki kola girişi siyasi tercih diye eleştirdi - Son Dakika
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İYİ Partili Erhan Usta, Anıtkabir'deki kola girişi siyasi tercih diye eleştirdi

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İYİ Partili Erhan Usta, Anıtkabir\'deki kola girişi siyasi tercih diye eleştirdi
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, Anıtkabir'deki 29 Ekim töreninde Müsavat Dervişoğlu'nun Devlet Bahçeli ile görüntüsüne itiraz etti. Usta, o kola girişin fiziki zorunluluk değil siyasi tercih olduğunu belirterek partisinde kalacağını açıkladı.

(ANKARA) - İYİ Partili Erhan Usta, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Anıtkabir'de verdiği görüntüye ilişkin "O kola giriş, fiziki bir zorunluluk değil, siyasi bir tercihtir. Ben bu tercihe itiraz ediyorum. Davranışlarımızın yerindeliğini milletimizin verdiği tepkiyle değerlendirmek en güzel yoldur. Ben partimdeyim. Hiçbir yere gitmiyorum" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Anıtkabir'deki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Töreni sırasında verdiği görüntüye ilişkin dün akşam sosyal medya hesabından görüntüyü paylaşarak "Ben kabul etmiyorum" demişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bugün yaptığı açıklamada Usta'yı aradığını fakat telefonunun kapalı olduğunu söylemişti. Erhan Usta, yaşanan olaylara ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"MÜCADELEMİZ BUNDAN SONRA DA SÜRECEK"

"Sözümün tevile ihtiyacı yok. Bugüne kadar, İYİ Parti olarak hem içtimai hem iktisadi konularda hem de son olarak Çerçeve Yasa sürecinde, her platformda, her kademede canla başla mücadele verdik. Bu mücadelemiz bundan sonra da sürecek. Anıtkabir'de defalarca törene katılmış birisi olarak söylüyorum. Orada birisini görmek isterseniz görür, görmek istemezseniz görmezsiniz. Birisiyle yürümek isterseniz yürür, istemezseniz yürümezsiniz. Tören boyunca birisinin sürekli yanında olmak çok özel gayret gerektirir. Hele hele merdivenlerden inerken hiçbir düzen olmaz. O kola giriş, fiziki bir zorunluluk değil, siyasi bir tercihtir. Ben bu tercihe itiraz ediyorum.

"PARTİMDEYİM HİÇBİR YERE GİTMİYORUM"

Şu çok iyi bilinsin ki bizler görevimizi kapalı kapıların ardında ikbal hesaplarından almayız, biz görevimizi büyük Atatürk'ün gençliğe hitabesinden alırız. Birinci vazifemizin gereği olarak Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa edeceğiz. Siyasetin sorumluluğu herkes için geçerlidir. Davranışlarımızın yerindeliğini milletimizin verdiği tepkiyle değerlendirmek en güzel yoldur. Ben partimdeyim. Hiçbir yere gitmiyorum. Emek verdim. Risk aldım. Doğru bildiğim yolda bundan sonra da yürüyeceğim. Milletimize verdiğimiz sözden bir milim dahi sapmadan, inandığımız yolda kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
Devlet BahçeliCem KarakeçiliErhan UstaAnıtkabirİYİ PartiPolitika29 EkimGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: İYİ Partili Erhan Usta, Anıtkabir'deki kola girişi siyasi tercih diye eleştirdi - Son Dakika
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