İYİ Partili Olgun, hisse alıp 1'e 1000 yapanların mallarına el konulmasını istedi - Son Dakika
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İYİ Partili Olgun, hisse alıp 1'e 1000 yapanların mallarına el konulmasını istedi

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İYİ Partili Olgun, hisse alıp 1\'e 1000 yapanların mallarına el konulmasını istedi
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, fon manipülasyonu ve haksız kazanç elde eden kişi ve kurumların tespit edilip mal varlıklarına el konulması çağrısında bulundu. Olgun, kapalı fonda kazananlar ile hisse alıp 1'e 1000 yapanların mallarına el konulmasını istedi.

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, fon işlemleri üzerinden manipülasyon ve haksız kazanç elde eden kişi ve kurumların tespit edilmesi ve mal varlıklarına el konulması çağrısında bulundu.

Olgun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama açıklamada, "Fonculuk, manipülasyon yaparak halkı dolandıranlardan hemen hesap sorulmalı! Kapalı fonda kazananlar ile yurt içi ve yurt dışı kurumları ve bunların sahipleri hemen belirlenip tüm mallarına elkoyulmalı. Fon dışarı açıldıktan sonra, gerçek kişi veya kurum olarak hisse alıp 1'e 1000 yapanların mallarına elkoyulmalı. Çöküşten bir hafta, 10 gün önce fondan çıkan şahıslar belirlenmeli. Bu enkazın bedelini Türk milleti ödemeyecek, haksız kazananlar, yiyip içenler, bu haramzadeleri kollayanlar ödeyecek" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: İYİ Partili Olgun, hisse alıp 1'e 1000 yapanların mallarına el konulmasını istedi - Son Dakika
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