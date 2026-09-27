İYİ Partili Poyraz\'dan AK Partili Çelik\'e: "\'Ortada bir iddia varsa\' ile başlayan cümle kurmak için biraz geç kaldınız"

(ANKARA) - İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in fon manipülasyonuna ilişkin açıklamalarına tepki göstererek, "Sayın Çelik, 'ortada bir iddia varsa' ile başlayan cümle kurmak için biraz geç kaldınız. Ortaya saçılmış rezillikler, vurgun, yolsuzluk, ahlaksızlık var. İddia işi savcının işi, siyasi hesap verme ise sizin işiniz, değil mi?" dedi.

Poyraz, sosyal medya hesabından "Sayın Ömer Çelik'in açıklamasına ilişkin merak ettiklerim" ifadesiyle birlikte şunları kaydetti:

"AK Parti, gerek Anayasa gerekse Siyasi Partiler Yasası gereği doğruların yanında ve yanlışların karşısında olmak zorundadır. Sorun şu ki yanlışlar, hep partinizin içinde sizlerin de yanınızda yörenizde konuşlanıyor. Devleti yöneten AK Parti'de bunları gören, analiz ve müdahale eden bir Allah'ın kulu yok mu? TBMM'de milletvekillerinize defalarca, 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde' cümlesiyle söze başlayıp atanmış ve seçilmişlerin yedikler haltları üstlenmeyin dedik. Umurlarında olmadığı gibi bu nakarat ile kendilerini hiçleyerek her eylem ve kararın sorumluluğunu cumhurbaşkanlığı makamına atfeden kendi milletvekillerinizdi. Şimdi 1 Ekim'de sonra gözlerinin içine bakarak soracağız ve göreceğiz, 'Soruşturma tamam da öncesi kimin liderliğindeymiş'.

"İDDİA İŞİ SAVCILIĞIN, SİYASİ HESAP VERME İSE SİZİN İŞİNİZ"

Vatandaş, 'fon krizi' ile ilgili yapılan soruşturma ve müdahaleden ziyade, 'Bugüne kadar sağınızda solunuzda, içinizde, tam ortanızda konuşlanmış yanlışlar malı götürene kadar neredeydiniz' diye soruyor. Bu soruya cevap verecek başta siz olmak üzere hala bir babayiğit hala çıkmadı. Sorumluluğu olandan hesap elbette sorulacaktır. Bundan sizin de şüpheniz olmasın. Ancak burada sorumluluğu olanların hepsinin sizin mahalleden olması hiç mi sizi mahçup etmiyor? Sizin mahallenin kızgınlığı bu fon krizinden ve bu işten malı götürenlerden ziyade 'Bizim neden haberimiz yoktu' sorusu üzerinden olabilir mi? Bu durumda yeni fon krizleri ya da benzer vurgunlar için içinizde bir rekabet ve sonucunda da kırgınlıklar olur mu? Bunlara tedbirleriniz var mı?

Sayın Çelik, 'ortada bir iddia varsa' ile başlayan cümle kurmak için biraz geç kaldınız. Ortaya saçılmış rezillikler, vurgun, yolsuzluk, ahlaksızlık var. İddia işi savcının işi. Siyasi hesap verme ise sizin işiniz, değil mi?"