İyi Partili Türkoğlu'dan Kırklareli Valisi Turhan'a "Devlet Adamlığı" Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İyi Partili Türkoğlu'dan Kırklareli Valisi Turhan'a "Devlet Adamlığı" Tepkisi

13.09.2025 19:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Bursa Milletvekili Türkoğlu, “Bizim liderimizin adı Recep Tayyip Erdoğan” diyen Kırklareli Valisi Uğur Turhan’a “Bu tam anlamıyla ibretlik bir itiraftır. Bu ülkede devlet adamlığının da tükenmekte olduğunun itirafıdır. Bak vali efendi, Cumhuriyet yönetiminde vali, devletin valisidir. Aynı zamanda, milletin valisidir ve devletin tarafsızlığını temsil eder” diye tepki gösterdi.

(ANKARA)- İYİ Parti Bursa Milletvekili Türkoğlu, "Bizim liderimizin adı Recep Tayyip Erdoğan" diyen Kırklareli Valisi Uğur Turhan'a "Bu tam anlamıyla ibretlik bir itiraftır. Bu ülkede devlet adamlığının da tükenmekte olduğunun itirafıdır. Bak vali efendi, Cumhuriyet yönetiminde vali, devletin valisidir. Aynı zamanda, milletin valisidir ve devletin tarafsızlığını temsil eder" diye tepki gösterdi.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Kırklareli Valisi Uğur Turhan'ın Geleneksel Pavlı Panayırı'nda yaptığı konuşmaya tepki gösterdi. Türkoğlu,  "Kırklareli Valisi, ortada fol yok yumurta yokken çıktı dedi ki; 'Bizim liderimizin adı Recep Tayyip Erdoğan! Kıymetli Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Onun atadığı bir valiyim ben'. Bakın bu tam anlamıyla ibretlik bir itiraftır. Neyin mi itirafıdır? Bu ülkede devlet adamlığının da tükenmekte olduğunun itirafıdır. Bak vali efendi, Cumhuriyet yönetiminde vali, devletin valisidir. Aynı zamanda, milletin valisidir ve devletin tarafsızlığını temsil eder" dedi.

Türkoğlu, valilerin "partisinin olmayacağına" dikkat çekerek, "Kişi valisi olamaz. İktidarın değil, devletin valisi olur. Cumhuriyet tarihimize baktığımızda, valilik makamı hep vakar, tarafsızlık ve devlet geleneğiyle özdeşleşmiştir" ifadelerini kullandı. AK Parti iktidarında "devlet adamlığının erozyona uğradığını" kaydeden Türkoğlu, "Hukuk erozyona uğradı. Yargı erozyona uğradı. Resmi kurumlar erozyona uğradı. Şimdi sıra devlet adamlığında öyle mi? Valiler, iktidarın gölgesinde 'sıradan bir memur vali' haline getirildi. Maalesef valiler milletin değil, partinin çıkarlarını gözeten bir noktaya sürüklendi. Bir vali çıkıp, 'Benim liderim şu kişidir' diyorsa, artık o vali, yalnızca bir kişinin memurudur" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Milletvekili, İYİ Parti, Politika, Güncel, Bursa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İyi Partili Türkoğlu'dan Kırklareli Valisi Turhan'a 'Devlet Adamlığı' Tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TOGG’un yeni modeli T10F ilk kez yollarda görüntülendi TOGG'un yeni modeli T10F ilk kez yollarda görüntülendi
Yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 55’e varan zam Yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 55'e varan zam
EuroBasket 2025’te ilk finalist belli oldu EuroBasket 2025'te ilk finalist belli oldu
Üniversite yurdunun mutfağında vahşet: Ayıyı parçalarına ayırdılar Üniversite yurdunun mutfağında vahşet: Ayıyı parçalarına ayırdılar
TMSF tarafından el konulan İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne kayyum atandı TMSF tarafından el konulan İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne kayyum atandı
Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesini canlı yayında anlattı: Bir husumet görmedim Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesini canlı yayında anlattı: Bir husumet görmedim

19:15
Beşiktaş-RAMS Başakşehir maçında ilk 11’ler belli oldu
Beşiktaş-RAMS Başakşehir maçında ilk 11'ler belli oldu
18:56
Aslan son dakikalarda açıldı Galatasaray, ligde 5’te 5 yaptı
Aslan son dakikalarda açıldı! Galatasaray, ligde 5'te 5 yaptı
18:46
Motosikletli içerik üreticisini ölümden döndü Feci kaza kameralara böyle yansıdı
Motosikletli içerik üreticisini ölümden döndü! Feci kaza kameralara böyle yansıdı
17:41
Özgür Özel “bomba“ diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var
Özgür Özel "bomba" diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var
17:31
Eurovision öncesi 5 ülkeden ’’İsrail varsa biz yokuz’’ resti: Gözler Azerbaycan’a çevrildi
Eurovision öncesi 5 ülkeden ''İsrail varsa biz yokuz'' resti: Gözler Azerbaycan'a çevrildi
17:02
İmamoğlu’nun duruşma salonundaki görüntülerine ilişkin soruşturma
İmamoğlu'nun duruşma salonundaki görüntülerine ilişkin soruşturma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2025 19:46:17. #7.12#
SON DAKİKA: İyi Partili Türkoğlu'dan Kırklareli Valisi Turhan'a "Devlet Adamlığı" Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.