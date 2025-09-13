İyi Partili Türkoğlu'dan Kırklareli Valisi Turhan'a "Devlet Adamlığı" Tepkisi

(ANKARA)- İYİ Parti Bursa Milletvekili Türkoğlu, "Bizim liderimizin adı Recep Tayyip Erdoğan" diyen Kırklareli Valisi Uğur Turhan'a "Bu tam anlamıyla ibretlik bir itiraftır. Bu ülkede devlet adamlığının da tükenmekte olduğunun itirafıdır. Bak vali efendi, Cumhuriyet yönetiminde vali, devletin valisidir. Aynı zamanda, milletin valisidir ve devletin tarafsızlığını temsil eder" diye tepki gösterdi.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Kırklareli Valisi Uğur Turhan'ın Geleneksel Pavlı Panayırı'nda yaptığı konuşmaya tepki gösterdi. Türkoğlu, "Kırklareli Valisi, ortada fol yok yumurta yokken çıktı dedi ki; 'Bizim liderimizin adı Recep Tayyip Erdoğan! Kıymetli Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Onun atadığı bir valiyim ben'. Bakın bu tam anlamıyla ibretlik bir itiraftır. Neyin mi itirafıdır? Bu ülkede devlet adamlığının da tükenmekte olduğunun itirafıdır. Bak vali efendi, Cumhuriyet yönetiminde vali, devletin valisidir. Aynı zamanda, milletin valisidir ve devletin tarafsızlığını temsil eder" dedi.

Türkoğlu, valilerin "partisinin olmayacağına" dikkat çekerek, "Kişi valisi olamaz. İktidarın değil, devletin valisi olur. Cumhuriyet tarihimize baktığımızda, valilik makamı hep vakar, tarafsızlık ve devlet geleneğiyle özdeşleşmiştir" ifadelerini kullandı. AK Parti iktidarında "devlet adamlığının erozyona uğradığını" kaydeden Türkoğlu, "Hukuk erozyona uğradı. Yargı erozyona uğradı. Resmi kurumlar erozyona uğradı. Şimdi sıra devlet adamlığında öyle mi? Valiler, iktidarın gölgesinde 'sıradan bir memur vali' haline getirildi. Maalesef valiler milletin değil, partinin çıkarlarını gözeten bir noktaya sürüklendi. Bir vali çıkıp, 'Benim liderim şu kişidir' diyorsa, artık o vali, yalnızca bir kişinin memurudur" diye konuştu.