İYİ Partili Türkoğlu'ndan Bursa Ali Osman Sönmez Hastanesi'nin açılmamasına tepki: "Açın da insanlara artık dert değil şifa dağıtın" - Son Dakika
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İYİ Partili Türkoğlu'ndan Bursa Ali Osman Sönmez Hastanesi'nin açılmamasına tepki: "Açın da insanlara artık dert değil şifa dağıtın"

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İYİ Partili Türkoğlu\'ndan Bursa Ali Osman Sönmez Hastanesi\'nin açılmamasına tepki: "Açın da insanlara artık dert değil şifa dağıtın"
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İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 yerel seçimlerinde Bursa Ali Osman Sönmez Hastanesi'nin poliklinik bölümünü açarak üç ay içinde hasta kabulüne başlayacağını açıkladığını, aradan 2 yıl geçmesine rağmen hala hasta kabulü olmadığını belirterek, "Açın şu hastaneyi. Açın da insanlara artık dert değil şifa dağıtın" dedi.

(ANKARA) - İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 yerel seçimlerinde Bursa Ali Osman Sönmez Hastanesi'nin poliklinik bölümünü açarak üç ay içinde hasta kabulüne başlayacağını açıkladığını, aradan 2 yıl geçmesine rağmen hala hasta kabulü olmadığını belirterek, "Açın şu hastaneyi. Açın da insanlara artık dert değil şifa dağıtın" dedi.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu'nun Ali Osman Sönmez Hastanesi önünde eaçıklama yaptı. Türkoğlu, şunları söyledi:

"Sizlere; yapımı tam anlamıyla yılan hikayesine dönen Bursa Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'nin önünden sesleniyorum. Bursalıların yıllardır beklediği, bin 315 yataklı bu hastanenin temeli tam 10 yıl önce 2016'da atıldı. 2 ay sonra 11 yıl geride kalacak. İlk açıklandığında maliyeti 450 milyon liraydı. Sonra inşaat yarım kaldı. İlk yüklenici işi bıraktı. Yüzde 40 seviyelerine gelindi, yaklaşık 314 milyon 750 bin lira ödeme yapıldı. Sonra 2020'de yaklaşık 404 milyon liralık yeni sözleşme yapıldı. O firma da işi tamamlayamadı. Ve kalan işler için bir kez daha ihale yapıldı. Bu kez milletin yaklaşık 988 milyon lirası daha harcandı. Yani 450 milyon liraya yapılacağı söylenen hastanenin sadece yapım ihalelerindeki toplam maliyeti 1,7 milyar lirayı aştı. Üstelik bunun üzerine tıbbi cihazlar, demirbaşlar, bilişim altyapısı ve hizmet alımları için de yeni ihaleler yapıldı, onlar ne kadar tuttu bilmiyoruz.

"ERDOĞAN RESMİ AÇILIŞI YAPTI 2 YIL GEÇTİ HALA AÇILMADI"

Daha da çarpıcısı şu:  2024 yerel seçimlerinde; Sayın Cumhurbaşkanı Bursa'da bu hastanenin güya poliklinik bölümünü resmi törenle açtı ve üç ay içerisinde hasta kabulüne başlanacağını açıkladı. Aradan iki yıl geçti… Bugün 2026 yılının ekim ayındayız. Hala hasta kabulü yok! 2025'te 'Aralık ayında açılacak' denildi. O Aralık geldi, geçti, hastane açılmadı. '2026'da Haziran, Temmuz'da açılacak' denildi. O da olmadı.

Ağustos ayında teslim edileceği söylendi. O da olmadı. Sonra da eylül-ekim denildi. İşte şimdi ekim ayındayız. Ve Bursalılar hala daha bu kapının açılmasını bekliyor.

"NEYİ BEKLİYORSUNUZ"

Şimdi ben buradan soruyorum:  Yahu siz daha neyi bekliyorsunuz? Burası otel değil, AVM değil. Burası bir kamu hastanesi. ve 4 milyonluk bu dev şehirde yıllardır sağlık hizmeti bekleyen Bursalılar var. Bursa'da başka hastanelerde yatak bulamadığı için acil servislerde, sedyelerde çaresizce bekleyen hastalarımız var. Yoğun bakım yatağı bulunamadığı için başka ilçelere, başka hastanelere, hatta başka illere sevk edilen hastalarımız var. Günlerce acil servislerde yatak bekleyen insanlar var. Ve binlerce, on binlerce vatandaşımız evlerinde poliklinik randevusu için bekliyor. Tetkik için bekliyor. MR için bekliyor. Endoskopi için bekliyor. Ameliyat için bekliyor. Üç ay sonrasına, beş ay sonrasına, sekiz ay sonrasına, on ay sonrasına verilen randevuları bekleyen insanlar var! Ama bilmiyor musunuz ki; hastalık beklemiyor. Kanser beklemiyor. Kalp hastalığı beklemiyor. Yoğun bakım beklemiyor. Ama siz ne yazık ki bu hastaneyi bekletiyorsunuz.

"450 MİLYON LİRA DİYE BAŞLAYAN HASTANE MALİYETİ NASIL OLUYOR DA MİLYARLARCA LİRAYI BULUYOR"

Görmüyor musunuz ki; sağlık hizmetine ulaşamayan, yatağa ulaşamayan, yoğun bakıma zamanında alınamayan insanların yaşadığı mağduriyetin bedeli hayatlarını kaybetmek oluyor. Şimdi buradan açıkça soruyorum:  Bu hastane neden hala açılmadı? Kim geciktiriyor? Hangi işlemi bitmedi? Hangi eksik kaldı? Neden Bursalı vatandaşa sürekli yeni bir tarih veriliyor? Ve en önemlisi:  450 milyon lira diye başlayan bir hastanenin maliyeti nasıl oluyor da milyarlarca liraya dayanıyor? Bu milletin daha kaç milyarını harcayacaksınız da açacaksınız? Bir de işin başka bir boyutu var. Yıllar önce buraya sağlık  malzemelerini, tıbbi cihazları, demirbaşları, mobilyaları koydunuz.

"BURSALILAR SÖZ DEĞİL HİZMET BEKLİYOR"

Vatandaşın vergileriyle aldığınız malzemeleri yıllarca beklettiniz. Şimdi bunların bir kısmının ekonomik ömrü ne olacak? Kullanılmadan eskiyen, beklemekten değer kaybeden kamu kaynaklarının hesabını kim verecek? Bursalılar artık tarih istemiyor. Bursalılar artık söz değil, hizmet istiyor. Buradan Sağlık Bakanlığı'na, Bursa'nın sağlık yönetimine ve bu işin bütün siyasi sorumlularına sesleniyorum:  Yaşanan acılar, yataksızlıktan, yetersizlikten yitip giden hayatlar yetmedi mi? Açın şu hastaneyi, açın da, insanlara artık dert değil şifa dağıtın."

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: İYİ Partili Türkoğlu'ndan Bursa Ali Osman Sönmez Hastanesi'nin açılmamasına tepki: "Açın da insanlara artık dert değil şifa dağıtın" - Son Dakika
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