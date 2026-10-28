İYİ Partili Ulusoy, Akdeniz meyve sineği zararını 7-8 milyar dolar olarak açıkladı - Son Dakika
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İYİ Partili Ulusoy, Akdeniz meyve sineği zararını 7-8 milyar dolar olarak açıkladı

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İYİ Partili Ulusoy, Akdeniz meyve sineği zararını 7-8 milyar dolar olarak açıkladı
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İYİ Partili Ulusoy, Akdeniz meyve sineği zararını 7-8 milyar dolar olarak açıkladı
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İYİ Partili Kadir Ulusoy, Akdeniz meyve sineğinin kahverengi kokarcadan daha büyük bir bela olduğunu söyledi. Ulusoy, ürün zararı yüzde 10 bile olsa maddi kaybın 7-8 milyar doları bulduğunu belirterek Tarım ve Orman Bakanlığı'na biyolojik mücadele çağrısı yaptı.

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kadir Ulusoy, Akdeniz meyve sineğinin kahverengi kokarcadan daha büyük bir bela olduğunu belirterek, "Ürün zararı yüzde 10 bile olsa maddi kayıp belki 7-8 milyar doları buluyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'na düşen görev, bununla ilgili başta biyolojik mücadeleyi başlatmaktır. Zirai ilaçla mücadeleye dayandıkça işin içine bir de pestisit, yani zirai ilaç kalıntısı sorunumuz çıkıyor. Bu durum hem insanımızın sağlığı hem de ihracatımız için büyük bir risk" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kadir Ulusoy, Akdeniz meyve sineğine ilişkin ANKA Haber Ajansı'na şu açıklamalarda bulundu:

"AKDENİZ MEYVE SİNEĞİ, KAHVERENGI KOKARCADAN DAHA BÜYÜK BİR BELA"

"Akdeniz meyve sineği, tarım zararlıları içinde Türkiye'de belki de en yüksek zararı veren unsurdur. Özellikle Karadeniz Bölgesi kahverengi kokarcadan çok dertli ancak Akdeniz meyve sineği, kahverengi kokarcadan çok daha büyük bir bela. Akdeniz, Ege, İç Ege ve Marmara hattında maalesef çok etkili. Hatta İç Anadolu'da birçok bölgede görülüyor. Şimdi bu zararlı zeytini vuruyor, zeytinin kalitesini bozuyor. Zarar verdiği zaman da ürünün asitliğini yükseltiyor; yani zeytinin piyasa değeri kayboluyor. Tüm Türkiye'deki zeytin havzalarını düşündüğünüz zaman çok ciddi bir rekolte kaybına yol açıyor. Bu zararlı narenciyeyi de vuruyor. Başta Adana-Mersin hattı olmak üzere narenciyeye büyük zarar veriyor. Narenciye, hem iç piyasada tüketilen hem de en önemli ihraç kalemlerimizden biri olan bir ürün grubu. Bu açıdan bakıldığında narenciye üretimine de büyük darbe indiriyor. Elmaya vuruyor; yani o hattaki ana meyvelerimizin hepsine zarar veriyor.

"SEKİZ MİLYAR DOLARLIK BİR ZARARDAN BAHSEDİYORUZ"

Dünya bu işe çözümler bulmuş. Kısır erkek metoduyla, yani kısır erkek üretilip doğaya salınması yöntemiyle, feromon tuzaklarıyla ve çeşitli biyolojik yöntemlerle bu sorunun önüne geçilmiş. İlla kimyasal yöntemler şart değil, biyolojik yöntemlerle de çözümler mevcut. Fakat bunu çiftçi kendi başına yapamaz. Adana'daki bir portakal yetiştiricisi veya herhangi bir zeytin üreticisi evinde, laboratuvarda kısır erkek mi yetiştirecek? Elbette hayır. Bunun için bir bilim ve teknik gerekiyor. Bunu enstitüler yapacak, Tarım Bakanlığı yapacak, üniversiteler yapacak ve çiftçiye dağıtacak. Feromon tuzaklarını onlar hazırlayacaklar ve bunun eğitimini çiftçiye verecekler. Ürün zararı yüzde on bile olsa belki yedi sekiz milyar dolar gibi bir paradan, yani çok ciddi bir rekolte kaybından bahsediyoruz.

"ÖNCELİK BİYOLOJİK MÜCADELE OLMALI"

Bu bakımdan Tarım ve Orman Bakanlığı'na düşen şey, bununla ilgili başta biyolojik mücadeleyi devreye sokmaktır. Niye biyolojik mücadele diyorum? Çünkü zirai ilaçla mücadeleye dayandıkça işin içine bir de pestisit sorunumuz çıkıyor. Yani zirai ilaç kalıntısı problemi baş gösteriyor. Hem insanımızın tüketiminde bu bir sorun hem de ihracatta büyük bir engel. Bunun halledilebilmesi için dünyanın yapmış olduğu çalışmaları takip edip gerekirse kendi bölgemize ait türler geliştirmeliyiz. Kısır erkek türleri, feromon tuzakları geliştirip çiftçimizin, üreticimizin başındaki bu minik ama çok büyük belayı defetmeliyiz."

Kaynak: ANKA
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