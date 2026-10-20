İYİ Partili Yılmaz, Halk TV kayyımını sansür olarak niteledi, tek yol seçim dedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İYİ Partili Yılmaz, Halk TV kayyımını sansür olarak niteledi, tek yol seçim dedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İYİ Partili Yılmaz, Halk TV kayyımını sansür olarak niteledi, tek yol seçim dedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Partili Yılmaz, Halk TV'ye kayyım atanmasını ve gazeteci Murat Ağırel'in tutuklanmasını sansür olarak niteledi. Yılmaz, İsmail Saymaz'ın ev hapsinde olduğunu belirterek tüm gazetecilerin yanında olduklarını ve tek yolun seçim olduğunu söyledi.

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Raşit Yılmaz, "Türkiye gerçeklerin iktidar sahipleri tarafından gizlenmesinin mümkün olmadığı yeni bir sürece girmiş görünmektedir. Kulakları tıkasalar, gözleri kapatsalar da patlayan foseptiğin ağır kokusu tüm memleketi sarmış durumdadır. Kuzeyimiz için güneyimiz için, iktidar için muhalefet için, topyekun Türkiye için temizlenmenin, yeniden nefes alabilmenin tek yolu sandıktır, seçimdir" dedi.

İYİ Parti Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Raşit Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, şu açıklamaları kaydetti:

"Türk basını, Türk milletinin anayasal güvence altında korunan haber alma hakkı için hayati bir önem taşır. Bu kapsamda gazetecilik mesleğini büyük bir cesaret ve fedakarlıkla yapan basın emekçilerinin gayretleri her türlü takdirin üstündedir.

Geçtiğimiz günlerde Halk TV'ye kayyım atanması, özellikle son iki yılda iktidarın Türk toplumunun haber alma hakkına uyguladığı ağır sansürün son halkasıdır. Ekranlarında, sayfalarında Türkiye'ye dair gerçeklere yer veren kurumlara ve gazetecilere yönelik yıldırma operasyonlarının sonuncusunda gazeteci Murat Ağırel'in tutuklanmasını da bu çerçevede değerlendirmek gerekir. Tutuklanan Sayın Ağırel ve ayağında elektronik kelepçe ile ev hapsinde tutulan İsmail Saymaz'la birlikte, mesleklerini yaptıkları için cezaevinde olan tüm gazetecilerin yanında olduğumuzu ifade etmek boynumuzun borcudur.

Türkiye, gerçeklerin iktidar sahipleri tarafından gizlenmesinin mümkün olmadığı yeni bir sürece girmiş görünmektedir. Kulakları tıkasalar, gözleri kapatsalar da patlayan foseptiğin ağır kokusu tüm memleketi sarmış durumdadır. Kuzeyimiz için güneyimiz için, iktidar için muhalefet için, topyekun Türkiye için temizlenmenin, yeniden nefes alabilmenin tek yolu sandıktır, seçimdir."

Kaynak: ANKA
İsmail SaymazMurat AğırelPolitikaKayyumGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mustafa Sarıgül’den eski eşi ve oğlu dahil 15 kişinin tutuklanmasına ilk tepki: Belgeler sahte Mustafa Sarıgül'den eski eşi ve oğlu dahil 15 kişinin tutuklanmasına ilk tepki: Belgeler sahte
Dünya basını Salah’ın performansını konuşuyor: Galatasaray’ın ardından Beşiktaş’ın da... Dünya basını Salah'ın performansını konuşuyor: Galatasaray'ın ardından Beşiktaş'ın da...
Sergen Yalçın’ın önüne bu sözleri koydular Tam 11 isim var Sergen Yalçın'ın önüne bu sözleri koydular! Tam 11 isim var
Erman Toroğlu’ndan Sergen Yalçın’a olay sözler: Herkes aptal değil Erman Toroğlu'ndan Sergen Yalçın'a olay sözler: Herkes aptal değil
Tuvaleti kullanacağım diyerek eve girdi Sonrası tam bir kabus Tuvaleti kullanacağım diyerek eve girdi! Sonrası tam bir kabus
Üsküdar’da AK Parti-MHP’nin adayı belli oldu Üsküdar'da AK Parti-MHP'nin adayı belli oldu
Sergen Yalçın’ın Milli Takım sözleşmesinde şaşırtan detay Sergen Yalçın'ın Milli Takım sözleşmesinde şaşırtan detay
Sarıgül’le ilgili bomba ses kaydı iddiası İmamoğlu için bakın neler demiş Sarıgül'le ilgili bomba ses kaydı iddiası! İmamoğlu için bakın neler demiş
Manchester City’ye futbol tarihini sarsacak ceza Manchester City'ye futbol tarihini sarsacak ceza
Yolcular camdan dışarı baktı, gördüklerine inanamadı Yolcular camdan dışarı baktı, gördüklerine inanamadı
11:42
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı
11:28
Salah’tan Beşiktaş’a olay gönderme
Salah'tan Beşiktaş'a olay gönderme
11:26
Üsküdar’ın yeni belediye başkanvekili Muhammed Emin Sarıoğlu oldu
Üsküdar'ın yeni belediye başkanvekili Muhammed Emin Sarıoğlu oldu
11:11
Yumurtalarını satan kadınlarla ilgili şoke eden detaylar: Fizilsel özelliklere göre katalog oluşturmuşlar
Yumurtalarını satan kadınlarla ilgili şoke eden detaylar: Fizilsel özelliklere göre katalog oluşturmuşlar
11:06
Beşiktaş’ta Italiano için ayrılık iddiası Kaderini 3 maç belirleyecek
Beşiktaş'ta Italiano için ayrılık iddiası! Kaderini 3 maç belirleyecek
11:05
Bahçeli’den salonu ayağa kaldıran sözler Partililer ayakta alkışladı
Bahçeli'den salonu ayağa kaldıran sözler! Partililer ayakta alkışladı
10:53
Muhammed Salah Süper Lig’i sallıyor Gol krallığında zirveye çıktı
Muhammed Salah Süper Lig'i sallıyor! Gol krallığında zirveye çıktı
10:53
Erzurum’da dondurucu kış öncesi 500 mezar kazılıyor, 200’ü şimdiden hazır
Erzurum'da dondurucu kış öncesi 500 mezar kazılıyor, 200'ü şimdiden hazır
10:45
Ronaldo’ya kesildiği öne sürülen 215 sterlinlik ceza, 38 saniyelik kazancına eşit
Ronaldo'ya kesildiği öne sürülen 215 sterlinlik ceza, 38 saniyelik kazancına eşit
10:44
Polis, vaiz, doktor, hemşire... İşte meslek meslek memur maaş hesabı
Polis, vaiz, doktor, hemşire... İşte meslek meslek memur maaş hesabı
10:27
Sarıgül’le ilgili bomba ses kaydı iddiası İmamoğlu için bakın neler demiş
Sarıgül'le ilgili bomba ses kaydı iddiası! İmamoğlu için bakın neler demiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 11:56:22. #.0.2#
SON DAKİKA: İYİ Partili Yılmaz, Halk TV kayyımını sansür olarak niteledi, tek yol seçim dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei