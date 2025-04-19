İyidere'de 23 Nisan İçin Öğrencilere Ücretsiz Kıyafet Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İyidere'de 23 Nisan İçin Öğrencilere Ücretsiz Kıyafet Projesi

İyidere\'de 23 Nisan İçin Öğrencilere Ücretsiz Kıyafet Projesi

Rize'nin İyidere ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için öğrencilere ücretsiz kıyafetler dikiliyor. Proje, öğrencilerin farklı kıyafetler giymesini engellemeyi ve bayramda bir arada tek renk giymelerini amaçlıyor.

19.04.2025 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İlçedeki tüm çocuklara 23 Nisan sürprizi

Bayramlıklar Halk Eğitim Merkezi'ndeki kursiyerlerden

RİZE - Rize'de İyidere Halk Eğitim Merkezi tarafından ilçedeki tüm çocuklar için 23 Nisan kıyafeti dikiliyor.

Rize'nin İyidere ilçesinde halk eğitim merkezinde özel günler için öğrencilere ücretsiz kıyafetler dikiliyor. Gönüllü kursiyerin bulunduğu halk eğitim merkezinde 23 Nisan için öğrencilere gösterilerinde kullanmaları için kıyafetler hazırlanıyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için ilçedeki öğrencilere kıyafetlerini Halk Eğitimi Müdürlüğü eliyle dikmek için proje başlattıklarını ifade eden İyidere Kaymakamı Eray Gürsoy, "Bu sene Milli Eğitim Müdürlüğü'müzün koordinasyonunda il ve ilçemizdeki tören programlarında öğrencilerimizin giyeceği kıyafetleri biz dikelim dedik. Anneler babalar kıyafet derdine düşmesin, çocuklarımız farklı farklı kıyafetler giymesin, farklı kalitede mallar giyinmesin, hepsini biz dikelim ve çocuklarımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk bayramında cıvıl cıvıl, tek renk ve tek kıyafetle bütün masraflarının tarafımızca karşılandığı bir şekilde izleyeceğiz. Bu projeyi aynı şekilde 29 Ekim' de 19 Mayıs'ta ve diğer Ulusal bayramlarda göreceğiz" dedi.

İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete ise, tüm etkinlikler için öğrencilerin kıyafetlerinin dikilmesi için projenin devam edeceğini dile getirerek, "İyidere Belediyesi son beş yıldır çok güzel projelere imza atıyor. Bizim için sosyal belediyecilikle beraber, vatandaşıyla beraber buluşan bir belediyecilikti amacımız. İlçede her bayramda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda bir kıyafet sorunu yaşanıyordu. Bu projemizde 23 Nisan'a hazırlık yapıyoruz. İnşallah bundan sonra İyidere ilçesinde ki bütün etkinliklerde öğrencilerimizin kıyafet ihtiyacını karşılayacağız" ifadelerini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Haldızoğlu da, öğrencilere bayram için dağıtılan kıyafetlerin yeniden Halk Eğitimi Müdürlüğü'ne teslime dileceğini ve bir sonraki bayramda da bu şekilde kullanımının sağlanacağını ifade ederek, "Çalışmalarımız bitmek üzere bundan sonra aşamalı olarak farklı bayramlarda yine kıyafetler tasarlayıp, dikeceğiz. Bununla ilgili ilçemizde bir alan oluşturup, bütün bayram gibi etkinlikler için kıyafet desteği sağlayacağız. Öğretmenlerimiz gelip buradan kıyafetleri alıp öğrencilerle buluşturacak. Törenlerde ve etkinliklerde kullanıldıktan sonra temiz bir şekilde geri, bizlere teslim edip sonrasında başkalarının da faydalanmasını sağlayacağız" şeklinde konuştu.

İyidere Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Erkan ise, proje nedeniyle mutlu olduklarını ve kursiyerleriyle birlikte öğreticilerin kıyafetler için çalışma yürüttüğünün altını çizerek, "Köylerle beraber sekiz kursumuz var, bu kurslarda gönüllü kursiyerlerimiz var. Usta öğreticilerimiz ve kursiyerlerimiz bu projeye destek verdiler. Bu projenin amacı ilçemizdeki bütün öğrencilerimize yapılan etkinliklerde kıyafet desteği sağlamak ve bunu başardık" diye konuştu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Yerel Yönetim, 23 Nisan, İyidere, Güncel, Eğitim, Çocuk, Yaşam, Rize, Son Dakika

Son Dakika Güncel İyidere'de 23 Nisan İçin Öğrencilere Ücretsiz Kıyafet Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adliyeye sevk edilen suç makinelerinden pişkin sözler: Düğün alayı mı var Adliyeye sevk edilen suç makinelerinden pişkin sözler: Düğün alayı mı var?
Uzman çavuşa uyuşturucu madde ticaretinden tutuklama Uzman çavuşa uyuşturucu madde ticaretinden tutuklama
Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan Sibel Taşçıoğlu’nun rotası belli oldu Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Sibel Taşçıoğlu'nun rotası belli oldu
Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko’nun lig maçları ertelendi Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun lig maçları ertelendi
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara “sis“ engeli Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara "sis" engeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet, kendilerine destek vermedi diye sanatçıları fişledi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet, kendilerine destek vermedi diye sanatçıları fişledi
Yeni sezonda uygulanacak TFF, Süper Lig için yabancı kuralını duyurdu Yeni sezonda uygulanacak! TFF, Süper Lig için yabancı kuralını duyurdu
DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder’in durumu stabil DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder'in durumu stabil
ABD Ordusu Suriye’deki 3 askeri noktadan çekildi ABD Ordusu Suriye'deki 3 askeri noktadan çekildi
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne 5 yılda 30 ihale gitmiş Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne 5 yılda 30 ihale gitmiş
Rasim Ozan Kütahyalı günah çıkardı: Ben gazeteciliği beceremeyen bir adamım Rasim Ozan Kütahyalı günah çıkardı: Ben gazeteciliği beceremeyen bir adamım

15:56 Pervin Buldan’dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı Önce paylaştı, sonra sildi Pervin Buldan'dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı! Önce paylaştı, sonra sildi
15:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfusun azalması ülkemiz için savaştan çok daha önemli bir tehdit Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfusun azalması ülkemiz için savaştan çok daha önemli bir tehdit
14:17 Özgür Özel mitinge traktörle geldi Özgür Özel mitinge traktörle geldi
14:09 Eşini öldürdü, 8 yaşındaki kızını da yaraladı Dehşet anları saniye saniye kamerada Eşini öldürdü, 8 yaşındaki kızını da yaraladı! Dehşet anları saniye saniye kamerada
13:54 Belgrad Ormanı’nda bulunan Ece Gürel’in kesin ölüm nedeni belli oldu Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu
20:47 Torreira, Bodrum FK’ya attığı golle bir ilki yaşadı Torreira, Bodrum FK'ya attığı golle bir ilki yaşadı
20:21 Anlaşma sağlandı Zeki Çelik, yeni sezonda Premier Lig’de Anlaşma sağlandı! Zeki Çelik, yeni sezonda Premier Lig'de
20:18 Ankara’da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı
19:37 Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı
19:31 Saraçhane protestolarında gözaltına alınan 99 kişinin davası 3 Ekim’e ertelendi Saraçhane protestolarında gözaltına alınan 99 kişinin davası 3 Ekim'e ertelendi
19:28 İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı
18:44 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in otelinde bomba transfer görüşmesi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in otelinde bomba transfer görüşmesi
18:29 Eski Yargıtay hakimi FETÖ’den yakalandı Eski Yargıtay hakimi FETÖ'den yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2025 16:28:26. #7.13#
SON DAKİKA: İyidere'de 23 Nisan İçin Öğrencilere Ücretsiz Kıyafet Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement