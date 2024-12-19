İz Bırakmadan Tiroit Ameliyatı - Son Dakika
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İz Bırakmadan Tiroit Ameliyatı

İz Bırakmadan Tiroit Ameliyatı

NEÜ'de TOETVA yöntemiyle yapılan ameliyatla 24 yaşındaki hasta sağlığına kavuştu.

19.12.2024 16:50
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Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Celalettin Vatansev ve Dr. Öğr. Üyesi Alper Varman tarafından, Transoral Endoskopik Tiroidektomi Vestibüler Yaklaşım (TOETVA) yöntemiyle gerçekleştirilen tiroidektomi ameliyatı ile 24 yaşındaki hasta vücudunda herhangi bir iz kalmadan sağlığına kavuştu.

Varman, hastanın polikliniğe başvurduğunda hastalık durumu ve hastanın anatomik yapısının TOETVA yöntemine uygun olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Hastanın da görünür yara izi olmayan kapalı tiroit ameliyat yöntemini tercih etmesi üzerine gerekli ön hazırlıkların tamamlandığını ve ameliyatın başarıyla gerçekleştirildiğini ifade eden Varman şunları kaydetti.

"TOETVA yöntemi, Konya'da ilk kez kliniğimizde başarıyla uygulanmıştır. Hastamız ameliyat sonrası hızla toparlandı ve günlük hayatına döndü. Bu tür yenilikçi cerrahi tekniklerle hastalarımıza en iyi hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Hastanın ameliyat sonrası sağlık durumu iyi ve kendisini çok iyi hissediyor. TOETVA yöntemi, özellikle estetik nedenle veya mesleki kariyer planı (askerlik, polislik) nedeniyle görünür yara izi istemeyen hastalar için modern cerrahinin sunduğu önemli bir seçenek olarak öne çıkıyor."

Kaynak: AA

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