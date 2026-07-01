İzmir'de sürdürülebilirlik ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
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İzmir'de sürdürülebilirlik ödülleri sahiplerini buldu

01.07.2026 10:53  Güncelleme: 11:33
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İnci Vakfı'nın düzenlediği Hasat Hibe Programı'nda gençlerin sürdürülebilirlik projelerine ödül verdi. Tugay, iklim kriziyle mücadelede bilimi rehber aldıklarını ve yalnız bırakıldıklarını vurguladı.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İnci Vakfı'nın bu yıl 4. kez düzenlediği Hasat Hibe Programı kapsamında verilen Sürdürülebilir1İzmir Ödülleri'ni kazanan gençlere takdim etti. İklim kriziyle mücadelede yoğun çaba gösterdiklerini vurgulayan Başkan Tugay, "Elimizden geleni yapıyoruz, geleceği düşünerek çalışıyoruz, bilimi rehber alıyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sürdürülebilirlik sponsoru olduğu, gençlerin sosyal fayda odaklı ve sürdürülebilirlik temelli projelerini desteklemek amacıyla bu yıl dördüncü kez düzenlenen İnci Vakfı Hasat Hibe Programı'nda ödüller sahiplerini buldu. Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde düzenlenen kapanış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, İnci Vakfı Genel Müdürü Elif Türkmen Elbirler, İnci Holding Yönetim Kurulu Üyesi Neşe Gök, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve finalistler katıldı. Tugay, finale kalan 29 projeyi tek tek inceleyerek proje ekiplerinden bilgi aldı. Bu yıl Sürdürülebilir1İzmir Ödülü'ne "Zeroponics", Jüri Özel Ödülü'ne ise "Greencheck" projesi layık görüldü. Başkan Tugay, ödülleri genç proje ekiplerine takdim etti.

TUGAY: "SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE ÖNEM VERİYORUZ"

Başkan Tugay, törendeki konuşmasına, bilgi ve deneyimleriyle projeler geliştiren bilim insanlarını tebrik ederek başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak benzer girişimlere destek vermeyi temel önceliklerinden biri olarak gördüklerini belirten Tugay, "Sürdürülebilirliğe özel önem veriyoruz. Bu doğrultuda sürdürülebilir bir İzmir hedefiyle çalışan özel bir ekibimiz bulunuyor. Kentin yönetim sorumluluğunu üstlenmiş bir kurum olarak, hiçbir maddi beklenti gözetmeden üniversitelerle ve sivil toplum kuruluşlarıyla kurduğumuz iş birliklerini önemsiyor, bu tür programlara destek vermeye çalışıyoruz" dedi. İnci Vakfı'nın eğitime uzun yıllardır verdiği katkının takdire değer olduğunu ifade eden Tugay, "İnci Vakfı'nı yürekten kutluyorum. Bugün ulaşılan nokta her türlü takdiri hak ediyor. Eğitime yıllardır verdiğiniz desteği, Hasat Hibe Programı ile adeta taçlandırmış durumdasınız" diye konuştu.

"SORUMLULUKTAN KAÇMANIN ANLAMI YOK"

Finalist projelerin tamamını incelediğini ve her birinin ödülü hak ettiğini kaydeden Başkan Tugay, gençlerin hem Türkiye'nin hem de dünyanın daha iyi bir yer olması için büyük bir çaba gösterdiğini söyledi. Kent yönetiminde yalnızca bugünü değil geleceği de gözeterek hareket ettiklerini vurgulayan Tugay, "Bu nedenle bilimden ilham almamız ve girişimci insanlarımızı desteklememiz gerektiğini çok iyi biliyoruz. Kurduğumuz çok sayıda tematik konsey aracılığıyla belediyede katılımcı bir yönetim anlayışını güçlendirmek için yoğun çaba harcıyoruz" dedi. Gelecek kuşaklara karşı sorumluluk taşıdıklarını ifade eden Tugay, "Bizlerden sonra çocuklarımız ve onların ardından gelecek nesiller de bu dünyada yaşayacak. Bu nedenle sorumsuz davranmanın da sorumluluktan kaçmanın da hiçbir anlamı yok" diye konuştu.

BİLİM VURGUSU

Başkan Tugay, sürdürülebilirlik çalışmalarında samimiyetin ve bilimin rehberliğinin önemine dikkati çekti. Yalnızca görünürde kalan uygulamaların çözüm üretmediğini vurgulayan Tugay, "En çok eleştirdiğim konulardan biri, greenwashing (yeşil aklama) olarak adlandırılan, yalnızca göz boyamaya yönelik çalışmalar. Ne yazık ki hem ülkemizde hem de dünyada buna sıkça tanık oluyoruz. Bazı uygulamalar yapılıyormuş gibi gösteriliyor ancak gerçekte karşılığını bulmuyor. Yaşadığımız sorunları doğru analiz etmeye, bunları açıkça anlatmaya ve gelecek nesillerin çözümsüz sorunlarla karşı karşıya kalmaması için elimizden geleni yapmaya ihtiyacımız var" dedi. Bu süreçte samimiyetin ve doğruların yol gösterici olması gerektiğini dile getiren Tugay, "Bilim doğrudur, bilim samimidir. Bilim, insanı kandırmaz. Bu nedenle bilime güvenmeye ve çözümleri bilim ışığında üretmeye ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

"YALNIZ BIRAKILIYORUZ"

Dünyada hükumetlerin, karar alıcıların ve sermaye çevrelerinin iklim krizinin ciddiyetini yeterince kavrayamadığını belirten Başkan Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda kararlılıkla çalıştıklarını söyledi. Tugay, şunları kaydetti:

"Ben ve çalışma arkadaşlarım bu konunun ciddiyetinin farkındayız. Bu nedenle elimizden geleni yapıyor, büyük bir kararlılıkla mücadele ediyoruz ama yalnızız. Su yönetimi, tarım, toprak sağlığı, orman yangınları, kentsel ısı adası etkisinin azaltılması, karbon emisyonlarının düşürülmesi ve iklim krizine uyum gibi pek çok alanda yoğun çalışmalar yürütüyoruz. İzmir, iklim değişikliği ve enerji alanında yürüttüğü çalışmalar sonucunda AB'nin belirlediği 100 Avrupa kentinden biri olarak 2030 yılına kadar karbon nötr kent olma taahhüdünde bulundu ve bu kapsamda Misyon Etiketi ile ödüllendirildi. Belediye olarak üzerimize düşeni yapıyoruz ancak bu mücadelede yalnız bırakıldığımızı ifade etmek zorundayım."

ELBİLER: "TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN 45 BAŞVURU ALDIK"

Hibe programı hakkında bilgi veren İnci Vakfı Genel Müdürü Elif Türkmen Elbirler, bu yıl Hasat Hibe Programı'nın dördüncüsünü düzenlediklerini belirterek, Türkiye'nin farklı illerinden yoğun ilgi gördüklerini söyledi. Elbirler, "Hasat yolculuğumuza 45 başvuruyla başladık. Değerlendirme sürecinin ardından çalışmalarımızı 18 farklı şehirden, 25 üniversiteden katılan 29 projeyle sürdürüyoruz. Bu program kapsamında yüksek lisans ve doktora öğrencileriyle yaklaşık 1 ila 1,5 yıl boyunca birlikte çalışıyoruz. Ayrıca bu yıl Ulusal Filantropi Taahhüdü'nün öncü imzacılarından biri olarak tüm programlarımızı sürdürülebilirlik odağında yeniden gözden geçiriyor, dünyaya verdiğimiz etkiyi azaltmak için çalışmalarımızı güçlendiriyoruz" dedi.

İnci Holding Yönetim Kurulu Üyesi Neşe Gök de Başkan Tugay'ın "yalnızız" sözlerine destek vererek, iklim kriziyle mücadelenin ortak sorumluluk olduğuna işaret etti. Gök, "Başkanım, yalnız değilsiniz. Burada bir araya gelince insan gerçekten yalnız olmadığını görüyor. Günlük yaşamda küçük değişiklikler yapmaya çalışırken bazen kendinizi tek başınıza hissedebiliyorsunuz. Ancak böyle güçlü topluluklarla buluşunca yalnız olmadığımızı görmek umut veriyor" ifadelerini kullandı. Sanayici bir aileden geldiklerini belirten Gök, "Şehirde doğup büyüyen iki kardeş olarak toprağı nasıl daha iyi koruyabiliriz, nasıl iyileştirebiliriz ve bunu yaparken teknolojiden nasıl yararlanabiliriz diye düşündük. İnci Vakfı ile birlikte yürüttüğümüz bu süreçte özel bir ödül oluşturduk. Amacımız, toprağımızı proje sahası olarak araştırmacıların kullanımına açmak ve birlikte toprağı geliştirecek çözümler üretmek" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de sürdürülebilirlik ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

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