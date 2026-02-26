İzbeton'da "Asfalt" Davası... İkinci Duruşma Başladı

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de, "asfalt kaplaması ve yol-inşaat bakım onarım yenileme işlerinde yolsuzluk yapıldığı" iddiasıyla 44 sanık hakkında açılan davanın ikinci duruşması başladı.

İzmir 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik açılan "kooperatif" davasının da sanıklarından olan eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Davanın ilk duruşmasında, tümü tutuksuz 44 sanık ve avukatlarının savunmaları alınmış, Sayıştay Başkanlığı'na rapor düzenleyip düzenlemediğine ilişkin müzekkere yazılmasına, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin davaya katılma talebinin kabulüne, tüm sanıkların yurt dışı yasaklarının devam etmesine karar verilmişti.

Duruşmada, tanıkların beyanları alınacak.