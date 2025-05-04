İZDENİZ, Dalgıç Ekibi ile Denizaltı Bakımları Yapacak

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZDENİZ, yolcu gemileri ve feribotlarda yaşanabilecek arızalara su altından müdahale edebilmek, bakım ve onarım çalışmaları yapmak üzere dalgıç ekibi kurdu. Profesyonel dalgıçlardan oluşan ekip gemilerin sefere çıkmaya elverişli olup olmadığını denetliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin denizcilik şirketi İZDENİZ AŞ, yolcu gemileri ve feribotlarda yaşanabilecek arızaları hızlı çözmek, acil bakım ve onarım hizmeti sağlamak için dalgıç ekibi kurdu. Balık adam, birinci sınıf dalgıç, aday dalgıç ve dalış amirinden oluşan 4 kişilik ekip, İzmir Marina ve İZDENİZ'e ait iskelelerde görev alıyor, sık sık kontrol dalışı da yapıyor. Gemilerin sefere çıkmaya elverişli olup olmadığını da tespit eden İZDENİZ dalış ekibi, ihtiyaç duyulması halinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin birimlerine su altı çalışmalarında destek veriyor. Ekibin önümüzdeki süreçte marina bulunan ilçelerde görev alması ve sportif dalış eğitimleri vermesi de planlanıyor.

"Önlem alıyor, sorunları anında çözüyoruz"

İZDENİZ dalış ekibinden Dalış Amiri Burak Erdost, gemilerin su altı bakımını ve sefere çıkmaya elverişli olup olmadığının denetimini yaptıklarını belirterek, "Daha önce bu çalışmalar dışarıdan hizmet alınarak yapılıyordu. Yeni çalışma sistemiyle hem tasarruf sağlanıyor hem de arızalara daha hızlı müdahale ediliyor. Gemilerde su altında oluşan böceklenmeleri, deniz suyu alıcı bölümlerini temizliyor, pervanelerin bakımını yapıyoruz. Rutin bakımlarımızla gemilerimizin seyir esnasında herhangi bir arızayla karşılaşmaması için önden önlem alıyoruz. Yakıt sarfiyatını da yaptığımız çalışmalar düşürüyor" ifadelerini kullandı.