Nergis Festivali İçin Özel Seferler

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin denizcilik işletmesi İZDENİZ, Karaburun'un simgesi haline gelen nergis çiçeğini tanıtmak amacıyla bu yıl 16-18 Ocak günlerinde arasında düzenlenecek Karaburun Nergis Festivali için özel seferler düzenliyor. "Nergis Festivali Özel Seferleri" kapsamında vapurlar, 17 ve 18 Ocak'ta Karaburun'a yolcu taşıyacak.

İZDENİZ, Karaburun'un simgesi haline gelen nergis çiçeğini dünyaya tanıtmak amacıyla bu yıl 16-18 Ocak günleri arasında düzenlenecek 8. Karaburun Nergis Festivali için 17 Ocak Cumartesi ve 18 Ocak Pazar günleri "Nergis Festivali Özel Seferleri" düzenliyor. Karşıyaka ve Konak'tan ayrı ayrı kalkacak gemilerin biletleri yalnızca bilet.izdeniz.com.tr adresinden satışa sunulacak. İskelelerde bilet satışı yapılmayacak, İzmirim Kart ile gişe geçişi uygulanmayacak. Seferler, katamaran tipi yolcu gemileriyle her iki gün de gidiş-dönüş şeklinde gerçekleştirilecek. 0-6 yaş arası çocuklar ücretsiz seyahat edebilecek, tek yön bilet ücreti ise 250 TL olarak belirlendi. Yolcular, bilet.izdeniz.com.tr üzerinden binecekleri iskeleyi (Karşıyaka/ Konak) ve varış iskelesini (Mordoğan) seçerek biletlerini online olarak temin edebilecek.

Mordoğan'dan festival alanına ring

Karşıyaka'dan Mordoğan'a hareket saat 10.00'da gerçekleşecek, İzmir'e dönüş ise 17.30'da yapılacak. Konak'tan Mordoğan'a seferler de 10.00'da başlayacak, dönüş saati 17.30 olarak belirlendi. Yolcular, bilet.izdeniz.com.tr üzerinden online bilet alımının ardından SMS ile gönderilen linkte yer alan QR kodlu Biniş Kartları ile gemiye binecek. Gemiler Mordoğan İskelesi'ne yanaşacak. Festival alanına ulaşım için Mordoğan İskelesi'nden Karaburun Belediyesi tarafından ring otobüs seferleri düzenlenecek. Nergis Festivali Özel Seferleri'nde indirimli ve ücretsiz kartlar geçerli olmayacak. Ancak Şehit Yakınları ve Gazi Kartı sahipleri ile Engelli İzmirim Kartı bulunan engelli yurttaşlar ve varsa Refakatçi İzmirim Kartı olan bir refakatçisi, rezervasyon yaptırmak koşuluyla seferlere ücretsiz katılabilecek. Her sefer için kontenjan 60 kişiyle sınırlı olacak. Vatandaşlar rezervasyon için mesai saatleri içinde (232) 320 00 35/ 102-103 numaralı telefonlardan bilgi alabilecek.