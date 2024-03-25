İZHED, ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı yapıyor

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İzmir Hepimizin Derneği (İZHED) ihtiyaç sahibi vatandaşlara Ramazan yardımında bulundu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, üyeler tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere erzak, alışveriş kartı ve nakit yardımı ulaştırıldı.

Açıklamada, "Yalnız yaşayan büyüklerimize yemeklerimizi yanımızda alarak iftar açmaya gidiyoruz. İZHED olarak istiyoruz ki herkes her gün mutlu uyusun, özellikle de ihtiyaç sahiplerimiz. Bu süreçte katkıları ile çalışmalarına destek olan işletme sahiplerine de teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.