İZKİTAP-5. İzmir Kitap Fuarı Yarından İtibaren Başlıyor

(İZMİR) - Kitapseverlerin beklediği İZKİTAP-5. İzmir Kitap Fuarı, yarın başlıyor. 10 gün sürecek Fuar, imza günü, etkinlik ve söyleşi takvimi ile dolu dolu geçecek. Kitapseverler, fuarla ilgili tüm programa ve daha fazlasına www.kitapizmir.com internet sitesinden ulaşabilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde İZFAŞ ve TACT Fuarcılık tarafından Kültürpark'ta düzenlenen İZKİTAP-5. İzmir Kitap Fuarı; 18-27 Nisan günleri arasında imza günleri, etkinlikler ve söyleşilerle her yaştan kitap tutkunlarına dolu dolu 10 gün yaşatacak. Kitapseverlerin sevdiği yazarların imza gününü, etkinlikleri ve söyleşi tarihlerini öğrenebilecekleri www.kitapizmir.com adresine tüm ayrıntılar eklendi. Gün gün imza günleri, etkinlikler ve söyleşilerin bulunduğu sitede fuarın tanıtımı, içeriği, onur konuklarının tanıtımı, katılımcı listesi, fuara ulaşım için haritalı yol tarifi, geçmiş fuarlara ait fotoğraflar ve haberler gibi pek çok bilgi internet sitesinde yer alıyor.

Girişler ve tüm etkinlikler ücretsiz

Kitap alışverişinin yanı sıra Türkiye'nin kültürel, politik ve toplumsal nabzını da tutan İZKİTAP; 600'e yakın etkinlik, imza günleri ve söyleşilerle Kültürpark'ta kitapseverlere kültür şöleni yaşatacak. İzmir'in merkezinde ulaşımı kolay ve açık alanlarının çokluğu ile insanların rahat ettiği Kültürpark'ta düzenlenen fuarı, 10 binlerce kitapseverin ziyaret etmesi bekleniyor. Girişlerin ve tüm etkinliklerin ücretsiz olduğu İzmir Kitap Fuarı, İzmir'de kültür ve edebiyatla yoğrulmuş bir bahar coşkusu yaşatacak.