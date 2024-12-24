İzmir Açıklarında 76 Kaçak Göçmen Yakalandı

İZMİR'in Seferihisar ve Karaburun ilçeleri açıklarında 40'ı çocuk 76 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 09.00'da Seferihisar ve 09.10'da Karaburun ilçesi açıklarında içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu 2 lastik bot tespit etti. Harekete geçen ekipler, 2 farklı lastik botta bulunan 40'ı çocuk toplam 76 kaçak göçmeni yakaladı.
Kıyıya çıkartılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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