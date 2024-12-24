İzmir Açıklarında 76 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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İzmir Açıklarında 76 Kaçak Göçmen Yakalandı

İzmir Açıklarında 76 Kaçak Göçmen Yakalandı

İzmir'in Seferihisar ve Karaburun ilçeleri açıklarında, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 40'ı çocuk toplam 76 kaçak göçmen yakalandı. Ekipler, 2 lastik botu tespit ederek göçmenleri kıyıya çıkardı.

24.12.2024 23:48  Güncelleme: 23:49
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İZMİR'in Seferihisar ve Karaburun ilçeleri açıklarında 40'ı çocuk 76 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 09.00'da Seferihisar ve 09.10'da Karaburun ilçesi açıklarında içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu 2 lastik bot tespit etti. Harekete geçen ekipler, 2 farklı lastik botta bulunan 40'ı çocuk toplam 76 kaçak göçmeni yakaladı.

Kıyıya çıkartılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir Açıklarında 76 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika

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