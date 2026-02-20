İzmir Barosu Davasında 22 Sanık Beraat Etti

(İZMİR) - İzmir Barosu'nun önceki dönem başkan ve yönetim kurulu üyelerinin yargılandığı davada 22 sanık beraat etti. İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, Anayasa Mahkemesi kararlarını uyguladıkları için yargılandıklarını belirterek "Avukatlara, savunma mesleğine ve barolara karşı yürütülen bu sistemli ve amaçlı saldırı duruncaya kadar, sonlandırılıncaya kadar biz hiçbir zaman boyun eğmeden, biat etmeden her türlü mücadelemizi ve her alanda söylemeye devam edeceğiz" dedi.

İzmir Barosu'nda 2021–2022 ile 2022–2024 dönemleri arasında görev yapan başkan ve yönetim kurulu üyelerinin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 257. maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen "görevin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme gösterme" suçlaması kapsamında yargılandığı davanın üçüncü duruşması, İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşma öncesinde ve sırasında adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Mahkeme salonunda çok sayıda çevik kuvvet polisi hazır bulundu. Sanık avukatlarının itirazı üzerine, mahkeme başkanının talimatıyla çevik kuvvet ekipleri salondan çıkarıldı. Ayrıca mahkeme başkanının özel korumasının silahlı olması nedeniyle, sanıklardan Sefa Yılmaz'ın talebi üzerine özel koruma da duruşma salonu dışına alındı.

Duruşmayı, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu da takip etti. Savunma yapan avukatlar arasında Kaboğlu'nun yanı sıra Aydın Baro Başkanı Utku Devrim Barış Arslan, Manisa Baro Başkanı Sevgi Başak Yeşil, Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Ercan Demir ve Murat Aydın da yer aldı. Duruşmayı ayrıca CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ve CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın da izledi.

Sanık avukatlar savunmalarında, Anayasa Mahkemesi kararlarını uyguladıkları için yargılandıklarını belirterek esas hakkındaki mütalaayı kabul etmediklerini ifade etti. İlk savunmayı yapan İbrahim Kaboğlu, yargılamanın hukuki dayanaktan yoksun olduğunu savundu. Sanıklardan Sefa Yılmaz ise savunmasında, "Sizin vereceğiniz herhangi bir karar benim için yok hükmündedir. Anayasaya uygun karar verseniz de vermeseniz de Anayasa'nın varlığı bizim suçsuz olduğumuzun en büyük kanıtıdır" ifadelerini kullandı.

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, 22 sanığın beraatine hükmetti. Mahkeme heyetinin kararı sonrasında salonda bulunan avukat ve sanıklar kararı ayakta alkışladı.

Karar sonrası İzmir Adliyesi önünde açıklama yapan İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, "Yargılandığımız bir davada sona geldik. Sayın Mahkeme bugün İzmir Barosu'nun bir önceki dönem yönetim kurulu üyeleriyle birlikte halen yönetimde olan yönetim kurulu üyeleri ve başkanı hakkında beraat kararını verdi. Ben öncelikle bu dava süreci içerisinde bizlere her türlü desteği veren, yanımızda olan, dayanışma gösteren baro başkanlarımıza, meslektaşlarımıza, siyasi kimliği ne olursa olsun hukuka, barolara, savunma mesleğine karşı açılan bu davada yanımızda olan bütün arkadaşlarıma, dostlarıma teşekkürlerimi sunmak istiyorum" dedi.

Anayasa Mahkemesi kararlarını uyguladıkları için yargılandıklarını belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Neden yargılanıyoruz? Bir hukuk kurumu olarak hukuka uygun karar verdiğimiz için yargılanıyoruz. Neden yargılanıyoruz? Çünkü biz hukuka uygun bu kararı verirken muhalif bir kimliğimizin varlığını herkese, özellikle siyasal iktidara hatırlattığımız için yargılanıyoruz. Anayasa Mahkemesi kararlarını yok sayan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını yok sayan ve bu kararları uygulamayan bir anlayışa biat etmediğimiz için yargılanıyoruz."

Benzer duruşmalar, benzer davalar olmadı mı? Tabii ki oldu. İşte yanımızda şu anda İstanbul Barosu'nun başkanı var. Sayın Prof. Dr. Avukat İbrahim Kaboğlu. Onlar da yargılandılar. Haksız ve hukuksuz biçimde yargılandılar. ve onlar da beraat ettiler. Biz inanıyoruz ki bugün hala bunca hukuksuzluk içerisinde gerçekten adalete inanan, adil düşünen, vicdanı olan, hukuka uygun karar veren ve bu hukuka uygun verdiği kararların arkasında durmayı başaran hakimler ve savcılar da var. Ama az da olsa var.

"Hukuksal bir şiddet"

Ne yazık ki biliyorsunuz bugün önemli bir dava daha var. 49. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gençlerin ve özellikle öğrencilerin yargılandığı, dördü tutuklu birçok öğrencinin yargılandığı dava… O davada da olumlu, hukuka uygun bir sonuç alacağımıza olan inancımızı ifade etmek istiyoruz. Değerli basın emekçileri, her türlü şiddeti yaşamaya devam ediyoruz. Özellikle son süreçte hep dillendiriyorum: hukuksal bir şiddet. Bakın, daha dün bir meslektaşımız görevini yaptığı için, şüpheliye haklarını hatırlattığı için fiili olarak gözaltına alındı.

Avukatlara, savunma mesleğine ve barolara karşı yürütülen bu sistemli ve amaçlı saldırı duruncaya kadar, sonlandırılıncaya kadar biz hiçbir zaman boyun eğmeden, biat etmeden her türlü mücadelemizi ve her alanda söylemeye devam edeceğiz.

Bugün duruşma salonunda söyledik. Burada söyledik birçok defa. Sokaklarda söyledik, alanlarda söyledik ve bundan sonra da hukukun üstünlüğü, demokrasi, insan hakları, temel hak ve özgürlükler üzerinden, kadın hakları üzerinden, çocuk hakları üzerinden, yaşam alanlarımız üzerinden söylemeye çalıştığımız her sözümüzü bundan sonra daha yüksek sesle söylemeye devam edeceğiz. Asla umutsuz değiliz. Asla gelecekle ilgili hayallerimizden, beklentilerimizden vazgeçmeden ve bu hayallerimizi hayata geçirinceye kadar umutlarımızı barış ve özgürlük adına söylemeye devam edeceğiz. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın.

O yüzden bugün burada bulunan bütün meslektaşlarıma ki Manisa ve Aydın Barosu başkanları burada, Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı burada, bütün meslektaşlarımız burada; belki fiilen burada değiller ama fikren ve vicdanen burada olan bütün meslektaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Böylesi adaletsiz, böylesi hukuksuz günlerin bir daha gelmeyeceği ve gelmek düşüncesinde, getirmek düşüncesinde olanlara karşı bu mücadeleyi her zaman yükselterek devam edeceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum."