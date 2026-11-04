İzmir Bayraklı\'da denizden çıkarılan 30 yaşlarındaki kadının öldüğü belirlendi

İzmir Bayraklı'da denizden çıkarılan 30 yaşlarındaki kadının öldüğü belirlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Bayraklı ilçesinde denizde hareketsiz görülen kadın deniz polisince karaya çıkarıldı ve yaşamını yitirdiği belirlendi. Üzerinden kimlik belgesi çıkmayan 30 yaşlarında olduğu değerlendirilen kadının cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
İZMİR'in Bayraklı ilçesinde denizde 30 yaşlarında olduğu değerlendirilen kadına ait ceset bulundu.
Bayraklı'da öğle saatlerinde denizde hareketsiz haldeki kadını fark edenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen deniz polisi, kadını karaya çıkardı. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. 30'lu yaşlarda olan kişinin üzerinden herhangi bir kimlik belgesi ise çıkmadı. İncelemelerin ardından cenaze, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
Kaynak: DHA
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