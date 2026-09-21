İzmir Bayraklı Tünelleri'nde TIR'da çıkan yangın 20 dakikada kontrol altına alındı - Son Dakika
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İzmir Bayraklı Tünelleri'nde TIR'da çıkan yangın 20 dakikada kontrol altına alındı

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İzmir Bayraklı Tünelleri\'nde TIR\'da çıkan yangın 20 dakikada kontrol altına alındı
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İzmir Bayraklı Tünelleri'nin Çiğli istikametinde bir TIR'da çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülerek alevler 20 dakikada kontrol altına alındı. TIR kullanılmaz hale gelirken can kaybı ve yaralanan olmadı; duman tahliyesinin ardından trafik normale döndü.

İZMİR'de, Bayraklı Tünelleri'nde TIR'da çıkan yangın söndürüldü. Tüneldeki görüşü etkileyen dumanın tahliyesinin ardından trafik akışı normal seyrine döndü.

Bayraklı Tünelleri'nin Çiğli istikametinde bir TIR'da yangın çıktı. Saat 12.33'te gelen ihbar üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, olay yerine sevk edildi. Alevlere Karşıyaka, Çiğli ve Merkez arazözlerinin yanı sıra temiz hava dolum aracıyla müdahale edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler 20 dakikada kontrol altına alındı. TIR, kullanılmaz hale geldi.

Yangın sırasında oluşan yoğun dumanın tünelden güvenli şekilde uzaklaştırılması amacıyla tünelin duman tahliye sistemi devreye alındı. Can kaybı ve yaralanan olmazken, gerekli müdahalenin ardından tünelde trafik tekrar normal seyrine döndü.

Kaynak: DHA
İtfaiyeTrafikGüncelÇiğliİzmirSon Dakika

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