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İzmir Bornova Anadolu Lisesi'nin korusuna yapılan inşaat hatalı ve eksik çıktı - Son Dakika
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İzmir Bornova Anadolu Lisesi'nin korusuna yapılan inşaat hatalı ve eksik çıktı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Bornova Anadolu Lisesi'nin korusuna Suriyeliler için anaokulu yapılacağı iddiaları sonrası yapılan inşaatın imar mevzuatı açısından eksik ve hatalı olduğunu tespit ettiklerini, inşaatın mühürlenmesi için tüm işlemleri başlattıklarını duyurdu.

İzmir Bornova Anadolu Lisesi\'nin korusuna yapılan inşaat hatalı ve eksik çıktı
04.01.2024 - 10:54,  Güncelleme: 11:00
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Bornova Anadolu Lisesi'nin korusuna Suriyeliler için anaokulu yapılacağı iddiaları sonrası kampüsteki inşaatın imar mevzuatı açısından eksik ve hatalı olduğunu tespit ettiklerini, inşaatın mühürlenmesi için tüm işlemleri başlattıklarını duyurdu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dün X (Twitter) hesabından "Bornova Anadolu Lisesi kampüsüyle ve korusuyla bir bütündür. İzmir'in bu eşsiz mirasının şantiyeye çevrilerek talan edilmesine asla müsaade edemeyiz. Kampüsümüzün yaşaması için direnen tüm öğrencilerin ve velilerin yanındayım" paylaşımında bulunmuştu. Bugün yeni bir paylaşımda daha bulunan Soyer, şunları kaydetti:

"Bornova Anadolu Lisesi kampüsünde yapılan inşaatla ilgili yasal inceleme sürecimizi tamamladık. Yapılan inşaatın imar mevzuatı açısından eksik ve hataları olduğunu yerinde tespit ettik. İnşaatın ivedilikle mühürlenmesi için gerekli tüm işlemleri başlattık ve Bornova Belediyesi'ne mühürleme işlemini yerine getirmesi için resmi yazımızı ilettik. Kamuoyuna arz ederim"

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: İzmir Bornova Anadolu Lisesi'nin korusuna yapılan inşaat hatalı ve eksik çıktı - Son Dakika
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