İzmir Buca Belediyesi\'ne 150 milyon TL\'lik araç kiralama borcundan haciz geldi

İZMİR'in Buca Belediyesi'ne bir firmadan kiralanan araçlar için 150 milyon TL'nin ödenmemesi nedeniyle haciz işlemi başlatıldı.

Buca Belediyesi tarafından bir firmadan iş makineleri, binek araçlar, çöp kamyonları ve ekskavatörlerin kiralanmasına ilişkin sözleşmeden kaynaklanan ve 2024-2025 döneminden kalan 150 milyon TL'lik borç nedeniyle haciz geldi. Alacaklı firmanın avukatı Ümmü Gökçe Aydoğdu, polis eşliğinde 5'inci İcra Müdürlüğü ekipleriyle, saat 11.30 sıralarında Buca Belediyesi'ne geldi. Belediye başkanı, başkan vekilleri ve başkan yardımcılarının odalarındaki eşyaların haczedileceği öğrenildi.

Belediye binasındaki işlemler sürüyor.