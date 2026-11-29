İzmir Buca'da pompalı tüfekli kavgada 4 kişiyi yaralayan zanlı gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Buca ilçesinde 'kız meselesi' iddiasıyla çıkan kavgada pompalı tüfekle 4 kişiyi yaraladığı öne sürülen 23 yaşındaki zanlı yakalandı. Polisin suç aletiyle birlikte gözaltına aldığı zanlı hakkında soruşturma sürüyor.
ŞÜPHELİ YAKALANDI
İzmir'in Buca ilçesinde iddiaya göre 'kız meselesi' nedeniyle çıkan kavgada pompalı tüfekle ateş ederek 4 kişiyi yaralayan İ.S.B. (23), polis ekipleri tarafından suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Mustafa İÇ/İZMİR,
Kaynak: DHA
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