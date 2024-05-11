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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, Kemalpaşalı iş insanları ve sanayiciler ile buluştu. Toplantıda iş insanları projelerinden bahsederken, Kemalpaşa Belediye Başkanı Türkmen her zaman sanayicilerin yanında olduklarını söyledi. Toplantı sonunda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay da tarımsal reform hareketini başlatacaklarının müjdesini verdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri, Kemalpaşalı iş insanları ve sanayiciler ile bir araya geldi.

Toplantıda, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölge Müdürü Salman Eldeş ve Bağyurdu Organize Sanayi Bölge Müdürü Figen Akdemir, bölgelerinin projeleri ve potansiyeli hakkında bilgi verdi. Eldeş, KOSBİ'nin önemli projelerinden bahsederken, Akdemir de BAĞYURDU OSB'nin yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına değindi. KESİAD Başkanı Yeşim Işıklı, derneğin kuruluş hikayesini paylaşarak, KESİAD'ın geçmişten bugüne olan başarı hikayesini aktardı.

"SANAYİCİNİN HER ZAMAN YANINDAYIZ"

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, Kemalpaşa'da kurulan organize sanayi bölgesinin geleceği ve şehrin kalkınması üzerine açıklamalarda bulundu. Türkmen, "Biz her zaman sanayicinin yanındayız. Biz bölgemizin kalkınmasından yanayız. İlçemizi ne kadar kalkındırıyorlarsa, ne kadar istihdam sağlıyorlarsa bizim için o kadar değerliler" dedi.

PLANSIZ YAPILAŞMAYA KARŞI KARARLILIK

Başkan Türkmen, Kemalpaşa'da bulunan bine yakın sanayi kuruluşunun yanı sıra lojistik depolama alanlarının da bölgeye yerleşmeye başladığını ancak bunların plansız bir şekilde tarım arazileri üzerine kurulduğuna dikkati çekti. Türkmen, bu durumun önüne geçmek için de imar planlarının düzenlenmesi gerektiğini vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Plansız yapılan her şeyde görüntü kirliliği, denetimsizlik oluyor. Kemalpaşa Belediyesi olarak üzerimize düşen görevleri en üst seviyede yerine getirmeye hazırız. Kemalpaşamız, Ulucak Höyüğü'ne, tarihi sit alanlarına sahip. 8 bin 500 yılık çok eski yerleşim alanıyız. Doğasıyla, tarihiyle, sanayisiyle İzmir'in en değerli ilçesi. Kemalpaşa'da çok değerli işler yapacağımıza inanıyorum. Plansız yapılan her şeyde görüntü kirliliği, denetimsizlik oluyor. Kemalpaşa Belediyesi olarak üzerime ne düşüyorsa yetkimizin en üst sınırına kadar kullanarak üstümüze düşeni yapmaya hazırız."

"ÇALIŞMAK, HİZMET ETMEK İSTİYORUZ"

Toplantıda Kemalpaşalı sanayicilerin sorunlarını dinleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, "Bugün buraya, konuşmaktan çok dinlemeye geldim. Bu buluşmaları düzenlemeye devam edeceğiz. Bugün burada olmamız benim için çok değerli. Çalışmak istiyoruz, hizmet etmek istiyoruz. Sorunları çözmek istiyoruz. Sizlerin aktardığı sorunların her birine eğilip öncelik sırasına göre çözmek istiyoruz. Bugün sizlerden dinlediğim kadarıyla alt yapı, su sorunu, ulaşım gibi sorunlarda hızlıca çalışma yapmamız gerekiyor. ESHOT seferi ile ilgili bir çalışma yapmamız gerektiğini anladım. Genel bir planlama içinde çalışmalarımızı yürüteceğiz. Bu yapacağımız işler bitmeyecek. İyisi olacağız ama yetinmeyeceğiz. Daha iyisi olmayı isteyeceğiz" dedi.

TUGAY'DAN TARIMSAL REFORM ÇALIŞMASI

Kemalpaşalı kiraz üreticilerinin sorunları ve talepleri üzerine, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tarımsal reform çalışmasını başlatacağını açıklayan Başkan Tugay, şunları söyledi:

"Pazartesi günü İzmir Büyükşehir Belediye meclisinde bir Kırsal Bölge Planlama Dairesi Başkanlığı kurulmasıyla ilgili bir önerge gelecek. İzmir için yeni bir durum. Bir yandan da İzmir Planlama Ajansı'nı da kurduk. O da bir yönde yapılanıyor. Kırsal bölgede yaşayan vatandaşlarımız, gerek yaptıkları çiftçilikle, gerek içinde bulundukları ortamın niteliğiyle, sosyal yaşamıyla ilgili pek çok çalışmanın yapılmasına muhtaçlar. Bunu da İzmirliler olarak idrak edelim. Gençler, köylerini terk ediyor. Köylerde tarımla geçinen insanların sayıları azalıyor. Tarımsal alanlarımız her gün geriliyor. Bunun bizi götüreceği nokta kötü bir noktadır. Kendine yetmeyen bir ülke durumuna zaten düştük. Bunun 20 yıl sonrasını düşünmek lazım. Sağlıklı beslenme açısından da bazı önlemler almak lazım. Üretmekle bitmiyor. Ürettiklerimizi işlemek, onu markalaştırmak ve tanıtmak zorundayız. Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bu sorunlara kararlılıkla sahip çıkmak istiyoruz. Bunlar bizim zorunlu olduğumuz konular değil, ama biz bu şehrin belediyesiyiz. Tarımda geriye gitmeyi istemiyoruz. Bunun için ihtiyacımız olan, köylerimiz, kırsal bölgemiz, yapılan planlama çalışmalarıyla, altyapı çalışmalarıyla, üst yapı çalışmalarıyla, yaşam açısından çok daha kaliteli, mutlu, refah içerisinde olduğu yerler olması lazım. İnsanların kentte değil, kırsalda yaşamayı isteyeceği şekilde yeniden yapılandırmayı planlıyoruz. Böyle bir çalışmanın hazırlığını yapıyoruz. Pilot bölgelerde başlayıp sonra yaygınlaştırılarak köylerde bir reform yapacağız."