Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesi sonrası İzmir'de ilk istifa

Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesi sonrası İzmir'de ilk istifaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Zafer Levent Yıldır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından başkanvekilliği ve meclis birinci başkanvekilliği görevlerinden istifa etti.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'den ayrılmasının ardından AK Parti'ye katıldı. Tugay'a rozetini, parti Genel Merkezi'ndeki "AK Parti Milletvekilleri ile Yasama Yılı Açılış Toplantısı"nda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
ZAFER LEVENT YILDIR İKİ GÖREVİNDEN BİRDEN İSTİFA ETTİ
Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Zafer Levent Yıldır görevlerinden istifa etti. Yıldır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekilliği ile Meclis Birinci Başkanvekilliği görevlerinden ayrıldığını açıkladı.
Yıldır, istifasını ilgili birimlere sunduğunu belirterek, "Kararlar Daire Başkanlığı'na ve Yazı İşleri birimine istifamı sundum" ifadelerini kullandı.
YÖNETİMDE DEĞİŞİKLİK GÜNDEME GELEBİLİR
Cemil Tugay, haziran ayında CHP'den istifa etmişti. Tugay'ın AK Parti'ye katılmasıyla birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetiminde göreve değişikliğinin gündeme geleceği belirtildi.
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