İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Bergama ve Dikili'de koordinasyon toplantısı düzenledi

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kınık'ın ardından Bergama ve Dikili'de koordinasyon toplantısı düzenledi. Bakırçay Havzası'ndaki ilçelerde yapılan çalışmaları değerlendiren Başkan Tugay, "Amacımız günü kurtarmak değil. Geleceğe dönük doğru adımlar atmak gerekiyor. Kaynakları doğru ve verimli kullanarak önemli yatırımlar yapacağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Bakırçay Havzası'ndaki Bergama'da koordinasyon toplantısı düzenledi. Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik ve belediye bürokratlarıyla ilçede yapılacak çalışmaları değerlendiren Başkan Cemil Tugay, özellikle tarım ve hayvancılık alanında öncelik verecekleri konuları ele aldı. İlçe belediyesinde düzenlenen toplantıda, yol haritası büyük ölçüde şekillendirildi.

Büyükşehir Belediyesi'nin desteklerini anlattı

Başkan Dr. Cemil Tugay, ilçeye verilen destekleri anlattı. Tugay, "Küçükbaş hayvancılığın yaygınlaştırılması için 699 üreticiye 3 bin 69 küçükbaş hayvan, 678 üreticiye 3 bin 394 arılı, bin 697 de boş kovan, toplam 279 bin 650 meyve ve zeytin fidanı dağıtıldı. 46 bin menengiç ağacına antep fıstığı aşılaması yapıldı. 2021-2022 yılları arasında yüzde 95 gibi bir başarı olduğu gözlendi. 139 bin fide dağıtıldı. İki noktaya tarımsal tahmin ve erken uyarı sistemi kuruldu" diye konuştu.

"Sağlıklı veri oluşturalım"

Başkan Tugay, ilçede mevcut durumu ortaya koymak ve sağlıklı şekilde yol alabilmek için envanter çalışması gerekliliğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Çiftçilerimizin, tarım alanlarının sağlıklı envanterinin çıkması lazım. Elimizdeki verileri derleyip toparlayalım. Hızlıca Bakırçay bölgesinde envanter çalışması yapalım. Bu çalışmaları dijital ortama taşıyalım. Dijital veriyi de yapay zeka uygulaması ile bütünleştirelim. Sağlıklı veri oluşturalım. Ayrıca toprak analizi de yapmalıyız. Toprağın kalitesini bozmayacak ürün deseni oluşturmalıyız. Ürettiğimiz ürünleri işleyerek, katma değeri yüksek ürünler haline getirmeliyiz. Günü kurtarmak değil de geleceğe dönük doğru adımlar atmak gerekiyor."

Tanju Çelik de Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Dikili'de de koordinasyon toplantısı düzenlendi

Tugay, Bergama'nın ardından Dikili'deki koordinasyon toplantısına katıldı. Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'ndeki toplantıya ayrıca Belediye Başkanı Adil Kırgöz, İZBETON Genel Müdürü Hüseyin Sezer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ziya Çavdar, İlçe Ziraat Odası Başkanı Mesut Taslak ile belediye çalışanları katıldı.

"Kaynakları verimli kullanmak yararlı olacak"

Programda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, geçen 5 yıl içerisinde ilçedeki tarımsal hizmetler için 41 milyon 449 bin liralık yatırım yapıldığını söyledi. İlçeye desteğin süreceğini belirten Başkan Tugay, "Burada kaç kişi çiftçilik yapıyor bilmiyoruz. Ne ekip biçiliyor, hayvancılık alanında ne yapılıyor bilmiyoruz. Bunlarla ilgili güvenilir bir veriye ihtiyaç var. Genel saha çalışması yapalım ve envanter çıkaralım. Böylece kaynakları daha verimli şekilde kullanacağız. Doğru noktalara, doğru destekler sağlanırsa herkes mutlu olur" ifadelerini kullandı.

Çiftçiler mutlu

Başkan Adil Kırgöz de ilçede ağırlıklı olarak mısır ve ayçiçeği üretiminin olduğunu anımsattı. Yine son yıllarda bamya üretiminin yapıldığını söyleyen Adil Kırgöz, Büyükşehir Belediyesi'nin ilçeye yönelik destekleri için teşekkür etti.

Ziraat Odası Başkanı Mesut Taslak da Belediye tarafından yapılan toprak analizi çalışmasından olumlu sonuçlar aldıklarını, çiftçilerin bu çalışmadan dolayı mutlu olduğunu belirtti.