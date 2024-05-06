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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Jill Morris ve beraberindeki heyeti ağırladı. Başkan Tugay, tarım, güvenli gıda, çevre projeleri ve sağlık turizmi konularında karşılıklı iş birlikleri geliştirebileceklerini söyledi.

Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Jill Morris ve beraberindeki heyet, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı makamında ziyaret etti. Jill Morris ile beraberinde Konsolos Neale Jones, Konsolos Yardımcısı Gill Karataş, İngiltere'nin İzmir Konsolosluğu yetkilileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı ve bürokratlar yer aldı.

TUGAY: "ÜZERİME DÜŞEN NEYSE YAPMAYA HAZIRIM"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Önümüzdeki 5 yıl için ilişkilerimizi geliştirmek, yeni bazı ilişki alanları açmak için üzerime düşen neyse yapmaya hazırım. Şehirleşme, çevre ve şehrin kalkınması ile ilgili var olan potansiyeli artırma konusunda yoğun bir çalışma planlıyoruz. İzmir tarihsel olarak Türkiye ve belki dünyanın en önemli tarım, ticaret, turizm ve kültür kentlerinden biri. O nedenle potansiyelini doğru şekilde kullanmak için çalışma planımız var" dedi.

"DOĞRU BİR İŞ BİRLİĞİ GELİŞEBİLİR"

Tarım, turizm ve gastronomide İzmir'in önemine dikkat çeken Tugay, "Bu bölgede sağlıklı tarım yapılmasıyla ilgili şartları sağlama konusunda çok istekliyiz. Belediye olarak bu konuda yoğun bir çalışma içinde olacağız. Sağlıklı ve güvenli gıda sadece Türkiye değil, Avrupa'da da önemi artan bir konu. Burada İzmir'den ne bekleniyorsa ona göre bilinçli şekilde çalışabiliriz ve doğru bir iş birliği gelişebilir. Biz sularımızı, topraklarımızı ve havamızı temiz tutmayı çok önemsiyoruz. Bu konularda iş birlikleri herkese çok yararlı olur. Genellikle ülkeler arası ilişkiler merkezi hükümetler üzerinden oluyor ama ben İzmir'in şehir olarak biraz daha doğrudan ilişki kurması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

"OFİSİ BİZ DE AÇABİLİRİZ"

İzmir'de yaşayan İngiliz iş insanları ile yakın ilişkiler kurmak istediğini belirten Tugay, "İzmir, Ege Bölgesi'nin lider şehridir. Ege Bölgesi'nin diğer bütün belediye başkanlarının CHP'li olmasının bize sağladığı avantajla önümüzdeki dönemde bölgesel planlama yapacağız, koordinasyon içinde çalışacağız. Bu anlamda da daha güçlü birliktelik içinde hareket edebiliriz. İzmir'de yaşayan İngiliz iş insanlarıyla tanışalım ve sorunları ile doğrudan ilgilenelim istiyoruz. Ayrıca özellikle sağlık turizmi için gelecek insanlara yardımcı olacak ofisi biz de açabiliriz. Doktor olduğum için bu konuda yaşanan sorunları biliyorum. Bu konuda da rol almak isterim" dedi.

"SAĞLIK TURİZMİ İÇİN GELENLERİN SAYISI GEÇEN YILIN İKİ KATI"

Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Jill Morris, odak noktasında yeşil dönüşüm ve çevre dostu projeler olduğunu ifade etti. Birleşik Krallık'ın coğrafi koşullar gereği rüzgar enerjisinde önemli yol kat ettiğini söyleyen Morris, Türkiye'nin güneş enerjisinde attığı adımların farkında olarak yeşil dönüşüm alanında iş birliği yapılmasının mümkün olduğunu belirtti.

Sağlık turizmiyle Birleşik Krallık'tan İzmir'e gelen insanların geçen yıla göre iki kat arttığına dikkati çeken Morris, İzmir'in bu konuda Türkiye'nin diğer illerini geride bıraktığını vurguladı. Morris ayrıca Büyükelçilik olarak İngilizce dil öğrenimine yönelik İzmir'de daha fazla proje yapılması ve kültür sanat alanında ortak işler gerçekleştirilmesi için destek vereceklerini belirtti.