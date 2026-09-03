İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Buca\'da gençlerle buluştu

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Buca Kozağaç Gençlik Derneği'ne yaptığı ziyarette gençlerle sohbet ederek, taleplerini dinledi. Tugay, ülkedeki sorunların çözümü için birlik, beraberlik ve çalışmanın önemine dikkat çekerek "Ben bu şehrin belediye başkanıyım ve bu kente belediye hizmeti getirmekle yükümlüyüm. Ne kadar çok iş yapabilir, ne kadar çok hizmet üretebilirsem kendimi o kadar huzurlu ve mutlu hissedeceğim" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Buca Kozağaç Gençlik Derneği'ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Tolga Avcı, dernek üyeleri ve aileler tarafından karşılanan Tugay'a, burada Bardacık inciri ve meşhur Boşnak böreği ikram edildi. Gençlerle sohbet eden ve yurttaşların taleplerini dinleyen Tugay, ortak sorunların çözümü için insanların bir arada olması gerektiğini söyledi.

Gençlerin desteklenmesinin önemine vurgu yapan Tugay, İzmir'e ve Buca'ya çağın gerektirdiği bakış açısıyla yaklaşılması gerektiğini belirtti. Başkan Cemil Tugay, "Biraz yenilikçi, biraz da özgürlükçü düşünmek gerekiyor. Bunlar kaçınılmaz şeyler. Herkesin aradığı; adalet, eşitlik, özgürlük ve demokrasi. Ancak bunların her zaman refahla birlikte olması gerekiyor" dedi.

Refahın temelinde insanların iş sahibi olması, elde ettiği gelirle geçinebilmesi ve başını sokabileceği bir yuvaya sahip olmasının bulunduğunu ifade eden Tugay, "Siyaset de bunun için yapılıyor" diye konuştu.

"NE KADAR HİZMET ÜRETEBİLİRSEM O KADAR MUTLU HİSSEDECEĞİM"

İzmir halkının kendisine duyduğu güven için her fırsatta teşekkür ettiğini belirten Tugay, Belediye Başkanlığı görevini kentin yaşam kalitesini yükseltmek için bir sorumluluk olarak gördüğünü söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, "Hep söylediğim bir şey var; ben bu şehrin belediye başkanıyım ve bu kente belediye hizmeti getirmekle yükümlüyüm. Bu nedenle bu görevdeyim. Sizlerin hayatının daha iyi olması için çalışıyorum. Bu yolda ne kadar çok iş yapabilir, ne kadar çok hizmet üretebilirsem kendimi o kadar huzurlu ve mutlu hissedeceğim" şeklinde konuştu.

"HEPİMİZİN ÇALIŞMASI LAZIM"

Sorunların çözümü için herkesin sorumluluk alması gerektiğini belirten Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kent genelindeki yatırımlarının süreceğini söyledi.

Tugay, "Birlik ve beraberlik içinde, namusumuzdan, şerefimizden ve dürüstlüğümüzden ödün vermeden çalışmamız gerekiyor. Buca Metrosu hızlı bir şekilde yapılıyor. Yeni parklar, oyun ve spor alanları yapmaya devam edeceğiz. Çiftçimize destek olacak, toplu ulaşımı geliştirmek için yeni yatırımlar yapacağız. Sıkıntıda olan herkesin yanında olmak için gece gündüz çalışacağız" dedi.

İyilik ve doğruluk anlayışıyla çalıştıklarını ifade eden Tugay, "Biz bunu inanarak, sevgiyle ve saygıyla yapıyoruz. İyilik ve doğruluk istiyoruz, bu ülkenin güzel günlerini görmesini istiyoruz" diye konuştu.

BUCA'DAKİ YATIRIMLAR İÇİN TEŞEKKÜR

Kozağaç Gençlik Derneği Başkanı Tolga Avcı ve yönetim kurulu üyeleri, ziyaretinden dolayı Başkan Tugay'a teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi'nin Buca'da gerçekleştirdiği çalışmalara değinen Avcı, özellikle Hasanağa Parkı'ndaki düzenlemelerin bölgeye önemli katkı sağladığını söyledi.

Avcı, "Buca'da uzun yıllardır eksik kalan yatırımlar nedeniyle çok sıkıntı yaşadık. Cemil Tugay'ın başkan seçilmesinin ardından ilçemiz hem asfalt hem de yeşil alan konusunda önemli bir destek almaya başladı. Kendisine bu konuda çok teşekkür ediyorum" dedi.