İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kosova Cumhuriyeti Başbakanı Albin Kurti ile buluştu

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kosova Cumhuriyeti Başbakanı Albin Kurti'nin katılımıyla düzenlenen "İzmir Diaspora Buluşması"nda konuştu. Başbakan Kurti'nin ziyaretinden büyük onur duyduklarını belirten Başkan Tugay, "Kendimi bundan sonra gönüllü Kosova İyi Niyet Elçisi olarak ilan edebilirim. Bu dostluğu sadece kültürel, sosyal olarak değil ekonomik olarak da güçlendireceğiz" dedi.

Kosova Cumhuriyeti Başbakanı Albin Kurti'nin katılımıyla İzmir Ticaret Odası'nda "İzmir Diaspora Buluşması" düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile eşi Öznur Tugay'ın katıldığı buluşmada; Kosova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Agon Vrenezi, Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Suzan Novobrdalija, Kosova Cumhuriyeti İzmir Fahri Konsolosu Muharrem Toprak, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, Balkan dernekleri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile temsilcileri katıldı.

Tugay: İzmir'de Balkan kültürü ile her zaman iç içe yaşadık

Programda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Kendimi bundan sonra gönüllü Kosova İyi Niyet Elçisi olarak ilan edebilirim. Bizler İzmir'de Balkanlar'dan Türkiye'ye göçen pek çok yurttaşımıza ev sahipliği yapıyoruz. İzmir için bir Balkan şehridir diyen de çoktur. Eşim de bir Balkan göçmeni ailenin çocuğu. İzmir'de Balkan kültürü ile her zaman iç içe yaşadık. O nedenle Balkan ülkeleri ile ilgili olarak kötü haberler geldiğinde yürekten üzüldük, iyi haberler geldiğinde de içimiz mutlulukla doldu. Yüzölçümü ve nüfus olarak küçük bir ülke. Onuruyla ve sahip olduğu değerlerle kocaman yüreği olan bir ülke. Artan gücüyle bizi gururlandırıyor. Onların başarılarını bundan sonra daha yakından izlemekten büyük mutluluk duyacağımızı söylemek isterim. Çağrıya kulak vermek gerekiyor. Gerçekten saygın bir medeniyet var orada. Gittikçe daha da güçlenen, etkisi olan, ziyaretiyle de aynı zamanda bizi etkileyen bir yönetim var. Bunu bizim desteklememiz gerekiyor. Bugün sizlerin, İzmir'de yaşayan Kosova kökenli yurttaşların belki görevi gibi görünse de bu desteği vermek hepimizin görevi" dedi.

"Daha da yakın ilişkiler kurulması için çaba göstereceğim"

Karşılıklı ilişkilerin daha da yakınlaşması için görev süresi boyunca çaba sarf edeceğini ifade eden Başkan Cemil Tugay, "Bu dostluğa bundan sonra sadece kültürel, sosyal olarak değil ekonomik olarak karşılık vermek zorundayız. Sayın Başbakan Albin Kurti'nin 'Kosova'ya yatırım yapın, ziyaret edin, görün' çağrısına ben yürekten 'evet' diyorum. Önümüzdeki günlerde iş dünyasından temsilcilerle Kosova'ya gideceğiz. Kosova'nın dost saydığımız ülkelerin de gelişmesi ve büyümesi için hepimizin mücadele etmesi lazım. İzmir'in ilçelerinden; Karşıyaka, Konak ve Buca'nın kardeş belediyeleri var. Bundan sonra daha da yakın ilişkiler kurulması için çaba göstereceğim. 5 yıllık görev süremde bu konuda güzel sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum. Bu görevi yapmaktan büyük onur duyacağım" şeklinde konuştu.

Kurti'den Kosova daveti

Ülkesi hakkında bilgiler veren Kosova Cumhuriyeti Başbakanı Albin Kurti, Kosova dışında yaşayan vatandaşlarına çağrıda bulundu. Kurti, "Kosova, Tiran ve İzmir arasında direkt uçuşlar başladı. Lütfen gelin ve Kosova'yı ziyaret edin. Kosova sadece benim değil, orada yaşayanların değil, sizin için de bir vatandır. O yüzden artık uzak durmayın, gelin. Sizi Kosova'ya bekliyoruz" ifadelerini kullandı.